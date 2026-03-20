Branded Residences tăng tốc, lộ diện tổ hợp căn hộ siêu sang trên quỹ “đất vàng” cuối cùng ở Ciputra

(TBTCO) - Làn sóng Branded Residences đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với những chuẩn mực ngày càng khắt khe về vị trí, tiện ích hay vận hành. Trong bối cảnh đó, một tổ hợp hàng hiệu quy mô lớn vừa được Sunshine Group khởi công tại Ciputra đang nổi lên như ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua dẫn dắt phân khúc này tại Việt Nam.

Tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble West Lake Ha Noi quy mô 12 toà tháp 40 tầng vừa được Sunshine Group khởi công trên quỹ đất vàng cuối cùng tại Ciputra - Tây Hồ Tây.

Thập kỷ bùng nổ của bất động sản hàng hiệu toàn cầu

Một thập kỷ trước, Branded Residences là ngách xa xỉ của thị trường bất động sản toàn cầu. Ngày nay, đó là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất: theo Savills, số dự án trên toàn thế giới đã tăng gần gấp ba, từ 323 dự án năm 2015 lên khoảng 910 vào cuối năm 2025. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2025–2026 ước đạt gần 19%/năm, một con số hiếm thấy với bất cứ phân khúc nào.

Phía sau dữ liệu đó là một sự dịch chuyển sâu sắc trong hành vi của giới siêu giàu. Họ không đơn thuần mua không gian sống; họ mua một hệ tiêu chuẩn tinh hoa bao gồm đội ngũ quản lý chuẩn khách sạn 5 sao, hệ sinh thái dịch vụ đặc quyền, và quan trọng hơn: một tài sản có thể tăng trưởng bền vững bất chấp biến động. Savills ghi nhận mức chênh lệch giá lên đến 30% của phân khúc này so với bất động sản cao cấp thông thường - một biên độ đủ để biến Branded Residences từ tuyên ngôn phong cách sống thành tài sản truyền đời trong bản đồ đầu tư của giới siêu giàu.

Cuộc chơi cũng đang mở rộng biên giới theo chiều ngang. Những thương hiệu khách sạn danh tiếng như Ritz-Carlton hay Four Seasons vốn là những người đặt nền móng cho phân khúc này, nhưng thị trường hiện chứng kiến làn sóng lấn sân từ các đế chế thời trang và siêu xe: Armani, Versace, Bvlgari, Porsche, Bentley… Sự mở rộng không ngẫu nhiên mà phản ánh việc Branded Residences đã vượt khỏi lãnh địa của ngành khách sạn để trở thành một loại tài sản độc lập, nơi thương hiệu xa xỉ là bảo chứng cho cả lối sống lẫn giá trị tài sản.

Những hình ảnh đầu tiên về dự án Noble West Lake Ha Noi của Sunshine Group.

Lộ diện tổ hợp siêu sang trên quỹ “đất vàng” cuối cùng ở Ciputra

Với hơn 50 dự án từ 34 thương hiệu khác nhau, Việt Nam đang gia nhập nhóm dẫn đầu châu Á Thái Bình Dương về số lượng Branded Residences, và thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc tự nhiên, với các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe mà bất kỳ phân khúc trưởng thành nào cũng phải trải qua.

Điều đó cũng có nghĩa, yếu tố vị trí đang ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với các dự án này. Tại Hà Nội, những vị trí hội tụ đủ điều kiện về pháp lý, hạ tầng kết nối và cảnh quan không thể sao chép đang dần cạn kiệt. Đây chính là lý do Noble West Lake Ha Noi vừa khởi công ngày 2/3 của Sunshine Group đang gây bất ngờ khi toạ lạc tại một trong những vị trí đắt giá nhất Hà Nội: mặt tiền KĐT Ciputra, đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi, tiếp giáp công viên 65ha lớn bậc nhất Thủ đô - quỹ đất vàng cuối cùng ở Tây Hồ Tây đủ quy mô và đủ tầm giá trị cho một dự án hàng hiệu đích thực.

Thực tế, Sunshine Group không phải tân binh trong phân khúc hàng hiệu. Trước đó, Tập đoàn này đã triển khai ít nhất ba dự án Branded Residences hợp tác với “gã khổng lồ” danh tiếng trong ngành quản lý khách sạn BWH Hotels. Tuy nhiên, Noble West Lake Ha Noi dự báo sẽ được đầu tư với cấp độ vượt trội, hướng đến mục tiêu trở thành tổ hợp Branded Residences số 1 trong phân khúc “ultra luxury”tại Việt Nam.

Bộ sưu tập dinh thự trên không tại Noble West Lake Ha Noi sở hữu tầm nhìn 3 lớp đắt giá hướng sông Hồng, hồ Tây và KĐT Ciputra.

Sản phẩm của Noble West Lake Ha Noi sẽ phản ánh chính xác chiến lược đó với bộ sưu tập dinh thự trên không quy mô chưa từng có. Mỗi dinh thự được ví như một kiệt tác nghệ thuật được cá nhân hoá đến từng chi tiết với nội thất may đo từ các thương hiệu Haute Couture danh tiếng và siêu xe hàng đầu thế giới. Tại đây sẽ xuất hiện những siêu căn hộ thông tầng với diện tích lớn nhất lên tới gần 1.600 m² - những "ốc đảo" riêng tư tuyệt đối với thang máy VIP độc quyền 100%, chỉ phục vụ duy nhất một chủ nhân từ tầng hầm lên thẳng sảnh nhà mà không cần phải chia sẻ luồng giao thông với bất cứ ai khác. Không gian sống được hoàn thiện như một resort trên không với hồ bơi, sân vườn tư gia, vườn nướng BBQ, cùng hàng loạt không gian thư giãn trải nghiệm kết hợp tầm view panorama ngoạn mục bao quát sông Hồng và hồ Tây.

Hệ sinh thái tiện ích 5–6 sao từ mặt đất lên tầng không: Từ sảnh đón sang trọng, hầm xe như một gallery kín đáo, tích hợp công nghệ cơ khí 2 tầng tiên tiến nhất hiện nay cùng nhà hàng fine dining, lounge bar riêng tư, khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, fitness cao cấp….

Về phía vận hành, Sunshine Group đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục cuối cùng với những thương hiệu thuộc top 5 thế giới, dự kiến sẽ sớm công bố trong thời gian tới. Được biết, đây đều là những cái tên có khả năng thiết lập các chuẩn mực mới trong lĩnh vực quản lý vận hành hạng sang toàn cầu.

Noble West Lake Ha Noi xuất hiện đúng lúc thị trường cần một chuẩn mực mới. Phân khúc siêu cao cấp tại lõi đô thị Hà Nội vẫn còn khoảng trống nguồn cung, trong khi quỹ đất để lấp đầy khoảng trống đó đang dần cạn kiệt. Khu đất vàng cuối cùng tại Ciputra, xét cho cùng, là điều không thể tái tạo, và trong bất động sản, đó luôn là nền tảng vững chắc nhất cho một giá trị khó có thể đo đếm./.