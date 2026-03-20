Ngày 20/3: Giá heo hơi đồng loạt tăng mạnh ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (20/3) đồng loạt tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, với mức điều chỉnh chủ yếu từ 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Đáng chú ý, thị trường miền Nam đã xuất hiện mức giá 68.000 đồng/kg tại nhiều nơi.

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận đà tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Lào Cai tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg... Trong đó, Bắc Ninh và Hưng Yên đạt 67.000 đồng/kg; Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và Phú Thọ cùng ở mức 66.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Điện Biên cùng đạt 65.000 đồng/kg; Lai Châu đạt 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Ninh Bình và Sơn La tiếp tục đi ngang. Cụ thể, Ninh Bình giữ mức 65.000 đồng/kg; Sơn La duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng mạnh tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị và Gia Lai cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Quảng Trị lên mức 66.000 đồng/kg, Gia Lai đạt 64.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, heo hơi tại Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Huế cùng giữ mức 65.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa duy trì mức 64.000 đồng/kg; Đắk Lắk giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long đạt 68.000 đồng/kg; An Giang lên mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục đi ngang. Cụ thể, Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg; Cần Thơ duy trì mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều địa phương, với mức tăng phổ biến 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất cả nước hiện đạt 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Nam./.