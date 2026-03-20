Ngày 20/3: Giá cao su thế giới giảm trên diện rộng, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay (20/3) giảm trên diện rộng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Nhật Bản giảm 1,4%, Trung Quốc giảm 2,6%, Singapore giảm 1,9%. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 74,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,4% (5,1 Yên) về mức 358,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 2,6% (435 Nhân dân tệ) về mức 16,465 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 giảm 1,9%, kết phiên ở mức 191,9 cent USD/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại các sàn Osaka, Thượng Hải và Singapore giảm sau khi chạm đỉnh trong tháng, chịu tác động bởi đà giảm của giá dầu.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 4,2 Yên, tương đương 1,12%, xuống còn 370,5 Yên (tương đương 2,33 USD)/kg.

Tại Sàn SHFE, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 430 Nhân dân tệ, tương đương 2,55%, xuống còn 16.400 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.385,63 USD), ghi nhận mức thấp nhất trong một tháng.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 5 trên cùng sàn cũng giảm 240 Nhân dân tệ, tương đương 1,55%, xuống còn 15.260 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, giá cao su RSS3 và cao su khối xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan tăng lần lượt 0,48% và 0,97%, đạt mức 83,3 Baht/kg và 71,1 Baht/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn giữ xu hướng ổn định, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường./.