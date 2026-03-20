Thêm loạt tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Điện Biên, Phú Thọ, Cần Thơ, Thanh Hóa cùng nhiều địa phương trên cả nước lần lượt công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điện Biên: Đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội trong tổng số 13 người ứng cử

Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên nêu rõ, trong ngày 15/3, toàn tỉnh có 407.164/407.339 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đạt tỷ lệ 99,96%; trong đó có 898 khu vực bỏ phiếu và 34/45 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Với kết quả này, Điện Biên là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

Theo kết quả kiểm phiếu, tỉnh Điện Biên đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội trong tổng số 13 người ứng cử; 50 đại biểu HĐND tỉnh từ 83 người ứng cử; 924 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 1.556 người ứng cử.

Phú Thọ: Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã diễn ra đúng trình tự luật định. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 99,91%.

Tỉnh đã bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội và 85 đại biểu HĐND tỉnh. Tỷ lệ đại biểu có trình độ sau đại học đạt hơn 82% đối với đại biểu Quốc hội và hơn 88% đối với cấp tỉnh. Cơ cấu đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số và đại biểu trẻ tuổi đều bảo đảm.

Ở cấp xã, toàn tỉnh đã bầu được 3.058 đại biểu, đạt tỷ lệ 99,87%. Đặc biệt, kỳ bầu cử lần này không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hay hủy kết quả do vi phạm.

Cần Thơ: Bầu đủ số lượng 84/84 đại biểu HĐND thành phố

Thông tin từ Hội nghị công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Ủy ban Bầu cử TP. Cần Thơ tổ chức, toàn thành phố có hơn 2,8 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,88%, trong đó có 58/103 xã, phường có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.

Cần Thơ đã bầu được 18 đại biểu Quốc hội, 2.207 đại biểu HĐND cấp xã và bầu đủ số lượng 84/84 đại biểu HĐND thành phố. Thành phố không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu thêm.

Thanh Hóa: Kết quả bầu cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử.

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, có 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó: nữ 62 người (43,36%); dân tộc thiểu số 31 người (21,68%); trẻ dưới 40 tuổi 43 người (30,07%); ngoài Đảng 17 người (11,89%); trên đại học 86 người (60,14%); đại học 47 người (32,87%); dưới đại học 10 người (đạt 6,99%).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Thanh Hóa đã diễn ra thành công, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,94% - cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.