Giá cà phê trong nước hôm nay (20/3) tăng khoảng 400 - 500 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.500 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm mạnh, đánh dấu một trong những phiên giảm sâu nhất kể từ đầu năm.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 91.500 - 92.700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng lên trên 92.000 đồng/kg

Khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng so với ngày hôm trước, đánh dấu chuỗi phiên phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh hồi đầu tháng. Hiện giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.500 - 92.700 đồng/kg, tăng thêm khoảng 400 - 500 đồng/kg so với phiên trước.

Đắk Nông tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khi các đại lý thu mua ở mức 92.700 đồng/kg, tăng thêm khoảng 400 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 500 đồng/kg và hiện được giao dịch quanh mức 92.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, tuy nhiên cũng tăng thêm 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, lên mức 91.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai dòng cà phê chủ lực là Robusta và Arabica. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tiếp tục tăng 1,47%, tương đương 52 USD/tấn so với phiên trước, lên mức 3.579 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 1,1% (38 USD/tấn), đạt 3.481 USD/tấn.

Trên sàn New York giá cà phê lại quay đầu giảm trong phiên giao dịch gần nhất. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 5/2026 giảm 0,62% (1,85 US cent/pound), xuống còn khoảng 292,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,47% (1,35 US cent/pound), xuống còn khoảng 287,1 US cent/pound.

Giá tiêu giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay giảm sâu. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy, giá tiêu trong nước sáng 20/3 giảm mạnh so với ngày hôm trước, đánh dấu một trong những phiên giảm sâu nhất kể từ đầu năm. Hiện giá tiêu tại các địa phương sản xuất chính dao động trong khoảng 137.000 - 138.000 đồng/kg, giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với phiên trước.

Đây cũng là mức giá thấp nhất ghi nhận trong gần 8 tháng qua, kể từ đầu tháng 8/2025. Trong đó, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tới 5.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn khoảng 138.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá tiêu cũng giảm khoảng 3.000 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua ở mức khoảng 138.000 đồng/kg. Ở khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giảm khoảng 3.500 đồng/kg, xuống còn 137.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai ghi nhận mức giá thấp nhất thị trường khi chỉ còn khoảng 137.000 đồng/kg. Theo các thương nhân, nguyên nhân khiến giá tiêu trong nước giảm mạnh là do nguồn cung mới từ vụ thu hoạch đang được bổ sung nhanh vào thị trường, trong khi nhu cầu thu mua chưa tăng tương ứng.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng ghi nhận những biến động nhất định trong phiên giao dịch gần nhất. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện được niêm yết ở mức khoảng 6.994 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm khoảng 52 USD/tấn, xuống còn 6.050 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm khoảng 27 USD/tấn, xuống còn 9.260 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở mức 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn./.