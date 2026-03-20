Ngày 20/3: Giá bạc trong nước và thế giới giảm phiên thứ 7 liên tiếp

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/3) giảm sâu phiên thứ 7 liên tiếp khi thị trường thận trọng trước quyết định lãi suất, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ các ngân hàng trung ương.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay giảm sâu. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giảm, niêm yết ở mức 2.654.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.736.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước nối đà giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.267.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.297.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.269.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.303.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.841.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.847.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.267.000 2.297.000 2.269.000 2.303.000 1 kg 60.453.000 61.251.000 60.505.000 61.402.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.275.000 2.305.000 2.276.000 2.307.000 1 kg 60.659.000 61.463.000 60.701.000 61.514.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 76,08 USD/ounce, giảm 2,78 USD so với ngày 19/3.

Giá bạc đang có dấu hiệu điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi chờ đợi các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện kim loại quý này chủ yếu dao động quanh vùng 80 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều nghi ngại về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, các phát biểu và thông điệp từ FED trong kỳ họp lần này có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, thị trường cũng sẽ đánh giá lại mức độ bền vững của đà phục hồi gần đây, nhất là khi giá bạc từng trải qua nhịp giảm sâu và hiện mới bước vào giai đoạn tích lũy.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc nhiều khả năng sẽ chịu tác động mạnh từ loạt quyết định lãi suất sắp được công bố bởi các ngân hàng trung ương lớn như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Canada và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Những thay đổi về chính sách này có thể làm biến động lãi suất và tỷ giá, từ đó tác động trực tiếp đến xu hướng của thị trường kim loại quý.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 20/3/2026: