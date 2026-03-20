Vietjet tiếp tục dẫn đầu hàng không chi phí tốt nhất toàn cầu 2026 với hai giải thưởng quốc tế

(TBTCO) - Vietjet tiếp tục được tổ chức uy tín AirlineRatings vinh danh với hai giải thưởng liên tiếp: “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới” (World’s Best Ultra Low-Cost Carrier 2026) và Top 10 hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới (World’s Best Low-Cost Airlines 2026). Đây là các hạng mục quan trọng thuộc hệ thống giải thưởng Airline Excellence Awards do AirlineRatings tổ chức thường niên từ năm 2013, nhằm tôn vinh các hãng hàng không xuất sắc trên toàn cầu.

Các giải thưởng được đánh giá toàn diện dựa trên trải nghiệm bay, sự tiện nghi và tính nhất quán trên toàn mạng bay. Theo đó, các chuyên gia hàng không của AirlineRatings ghi nhận Vietjet với lợi thế giá vé siêu tiết kiệm, tư duy đổi mới và các sản phẩm tối ưu hóa theo nhu cầu khách hàng. Hãng duy trì danh hiệu “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới” từ năm 2018, đồng thời nhiều năm liền vào top các hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất toàn cầu, phản ánh định hướng phát triển bền vững, nâng cao trải nghiệm bay và mở rộng cơ hội tiếp cận hàng không cho hàng triệu hành khách mỗi năm.

Đánh giá về Vietjet, bà Sharon Petersen – Tổng Giám đốc của AirlineRatings chia sẻ: “Với giá vé cạnh tranh, mạng bay mở rộng nhanh chóng và đội tàu bay hiện đại, Vietjet tiếp tục được vinh danh là Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới. Hãng cũng được biết đến rộng rãi với các chương trình vé 0 đồng, giúp hàng triệu người tiếp cận với hàng không và thúc đẩy nhu cầu đi lại trong khu vực. Những sáng kiến như chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy tiếp tục nâng cao trải nghiệm hành khách. Trong bối cảnh Vietjet đẩy mạnh kế hoạch mở rộng, bao gồm các đường bay tới châu Âu, hãng đang ngày càng khẳng định vai trò nổi bật trong thị trường hàng không siêu tiết kiệm toàn cầu.”

Vietjet liên tục được AirlineRatings và các tổ chức quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng danh giá.

Vietjet khai thác đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, mở rộng mạng bay khu vực và quốc với ưu đãi quanh năm tới các điểm đến tại Việt Nam, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Kazakhstan…mang đến cơ hội bay thuận tiện và thân thiện cho mọi hành khách. Hãng cung cấp trải nghiệm bay tiện nghi với phi hành đoàn chuyên nghiệp, dịch vụ đa dạng, các sản phẩm sáng tạo như hạng vé Business, SkyBoss, thực đơn phong phú với ẩm thực Việt Nam và thế giới.

Trong những năm qua, Vietjet liên tục được AirlineRatings và các tổ chức quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Top các hãng hàng không an toàn nhất nhất thế giới, xếp hạng an toàn hàng không tuyệt đối 7/7 sao – mức cao nhất thế giới. Vietjet cũng được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín như CAPA vinh danh "Hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng” từ World Travel Awards, top thương hiệu hàng không giá trị nhất ASEAN, cùng nhiều giải thưởng từ Skytrax, World Business Outlook, bên cạnh các giải thưởng về dịch vụ hàng không tại các thị trường lớn như Hàn Quốc, Ấn Độ…/.