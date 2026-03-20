Ngày 20/3: Giá thép duy trì đà tăng, quặng sắt biến động trái chiều

Giá thép hôm nay (20/3) tiếp đà tăng nhẹ khi chi phí logistics tăng cao khiến xuất khẩu thép gặp khó khăn. Trong khi đó, giá thép xây dựng trong nước ổn định, dao động 12.520 - 13.950 đồng/kg.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,2% (6 Nhân dân tệ) lên mức 3.153 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,24% (2 Nhân dân tệ) lên mức 824,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,49 USD về mức 107,31 USD/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2026 giao dịch nhiều nhất giảm 0,12% xuống còn 117,97 USD/tấn.

Giá quặng sắt giảm nhẹ khi chi phí vận tải tăng cao khiến xuất khẩu thép gặp khó khăn, đồng thời các nhà máy thép Trung Quốc giữ giá nguyên liệu ở mức cao do chi phí năng lượng tăng, hạn chế nhu cầu mua vào.

Chỉ số giá thép trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải chủ yếu giảm, với thanh giảm 0,1%, thép cuộn giảm 0,69%, thép không gỉ giảm 0,92%, trong khi cuộn cán nóng tăng nhẹ 0,21%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng trong nước hôm nay tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.950 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg; Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung, Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg; Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.