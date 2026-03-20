Hà Nội đang thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ sang phương tiện giao thông xanh.

(TBTCO) - Hà Nội đang đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ sang phương tiện giao thông xanh, trong đó có kế hoạch chuyển đổi taxi sang xe điện vào năm 2030.

Phấn đấu đến hết 2030, toàn bộ taxi Hà Nội chuyển sang xe chạy bằng năng lượng điện

Thông tin về thực trạng xe taxi Hà Nội tại cuộc Tọa đàm "Xe điện: Lời giải cho bài toán năng lượng và phát triển bền vững mới" diễn ra chiều ngày 20/3, ông Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, hiện nay Sở Xây dựng đang quản lý 14.375 xe taxi được cấp phù hiệu, trong đó có đến 8.692 xe đã chuyển đổi phương tiện sang xe điện, chiếm khoảng 60%. Có khoảng độ 13.600 xe đang chờ thay thế và tổng số phương tiện cần phải chuyển đổi đến năm 2030 là 27.975 xe.

Thực hiện Kế hoạch 774 của UBND TP. Hà Nội liên quan đến lộ trình chuyển đổi xe taxi, Sở Xây dựng cũng đã chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Taxi Hà Nội cũng như các đơn vị kinh doanh taxi, 65 đơn vị kinh doanh taxi trên địa bàn thành phố, đã họp và triển khai theo đúng lộ trình của Ủy ban thành phố, đảm bảo mục tiêu là đến hết 2030 toàn bộ taxi Hà Nội chuyển sang xe chạy bằng năng lượng điện và các năng lượng thân thiện môi trường, nhằm cải thiện không khí, góp phần giảm phát thải.

Việc chuyển đổi này cũng đảm bảo được hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân với một số giải pháp.

Theo đó, Sở Xây dựng đang tham mưu với HĐND thành phố xây dựng nghị quyết về chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch chuyển sang năng lượng sạch. Trong nghị quyết đó cũng có rất nhiều giải pháp hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh, gồm giải pháp về hỗ trợ lãi vay, lãi suất, rồi hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trạm sạc.

Thứ hai, ưu đãi giá trông giữ phương tiện đối với xe điện. Thứ ba, phát triển đồng bộ các trạm sạc theo quy hoạch của Thủ đô và giao thông nói chung. "

Về ứng dụng công nghệ quản lý, chúng tôi cũng đã xây dựng bộ tiêu chí để xếp hạng taxi và thường xuyên đánh giá về tỷ lệ taxi điện, ứng dụng công nghệ để vận hành, xây dựng hệ thống dữ liệu sử dụng chung"- ông Quân nói.

Về công tác truyền thông, Hà Nội cũng thường xuyên tuyên truyền rộng rãi về lợi ích của việc sử dụng taxi điện; tuyên truyền về các tiêu chuẩn khí thải và ứng với các vùng phát thải thấp; tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải.

Hà Nội đang thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ sang phương tiện giao thông xanh.

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng trạm sạc

Nhiều ý kiến cũng đưa ra là với đặc thù là đô thị đông dân, mật độ phương tiện cao, thách thức lớn nhất hiện nay của Hà Nội trong việc phát triển hạ tầng trạm sạc điện.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, việc hình thành vùng phát thải thấp không phải là một giải pháp đơn lẻ mà nó là bước đi tổng hợp gắn với vấn đề ùn tắc giao thông kéo dài và ô nhiễm môi trường. Điểm nghẽn này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Sở Xây dựng cũng đã nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng trạm sạc tại các khu vực đông dân cư, mật độ số lượng theo yêu cầu gắn với các bãi xe, kết hợp với cải thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến trạm sạc điện cũng như phương án cấp điện cho hệ thống trạm sạc.

Sở Xây dựng cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố, HĐND liên quan đến nghị quyết chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện xanh, sạch, thì cũng hỗ trợ. Trong nghị quyết cũng có hỗ trợ các đơn vị cung cấp trạm sạc, hỗ trợ về vay vốn, hỗ trợ về thuế đất.

Hà Nội tích cực rà soát vị trí để xây dựng trạm sạc xe điện.

Về kế hoạch phát triển hạ tầng trạm sạc, Sở Xây dựng cũng đang triển khai rà soát 110 điểm vị trí tiềm năng, nhiều loại hình đất và nhiều khu vực tập trung từ vành đai 3 trở vào, đa phần các vị trí đều phù hợp.

Đại diện Sở Xây dựng cũng nêu khó khăn, vướng mắc hiện nay là vấn đề liên quan đến ban hành quy chuẩn về trạm sạc. Sở Xây dựng cũng đã báo cáo các phương án lắp đặt thí điểm tại các bãi xe và đang được cấp phép các vị trí phù hợp. Trong kết quả khảo sát nhằm chủ động chuẩn bị hạ tầng, sau tổng kết, đánh giá việc thí điểm thì thành phố sẽ mở rộng mô hình tại các vị trí phù hợp với nhu cầu hạ tầng.

Đồng thời thì Sở Xây dựng cũng chủ trì làm việc để khảo sát hệ thống trạm đổi pin và xe mô tô, xe gắn máy, đang triển khai phân loại và lập kế hoạch tổng thể các trạm sạc tổng thể trên địa bàn các phường, và xây dựng bộ tiêu chí đầy đủ làm cơ sở chuẩn bị hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với các giai đoạn thí điểm các trạm đổi pin, trạm sạc công cộng, đảm bảo các phương tiện đều có thể dùng chung và hoạt động như các cây xăng trước đây.