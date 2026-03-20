Doanh nghiệp chi 1,15 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô

(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 1,15 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026, tăng mạnh 46,2% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đang tăng tốc trở lại.

Cụ thể, thống kê sơ bộ được Cục Hải quan công bố chiều ngày 20/3/2026 cho thấy, trong tháng 02/2026, các doanh nghiệp nhập khẩu 480 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô, giảm 28,6% so với tháng trước. Dù giảm theo tháng, cơ cấu thị trường nhập khẩu vẫn duy trì ổn định, tập trung vào các đối tác lớn trong khu vực châu Á.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp lớn nhất với 233 triệu USD, dù giảm 34,6% so với tháng trước. Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 58 triệu USD, giảm 26,2%; Thái Lan đạt 54 triệu USD, giảm 8,4%; Nhật Bản đạt 52 triệu USD, giảm 26,7%; Ấn Độ đạt 31 triệu USD, giảm 20,5%; và Inđônêxia đạt 21,7 triệu USD, giảm 28,6%.

Tổng trị giá nhập khẩu từ 6 thị trường chủ lực này đạt gần 450 triệu USD, chiếm tới 94% tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào các nguồn cung truyền thống.

Đáng chú ý, lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,15 tỷ USD, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng cao phản ánh xu hướng gia tăng nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp trong nước trong bối cảnh thị trường ô tô đang dần phục hồi.