Dư nợ cho thuê tài chính vượt 45 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng “thực” nhưng cần xung lực mới

(TBTCO) - Dư nợ các hội viên thuộc Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam cuối năm 2025 đạt 45,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,38%. Dù thấp hơn tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống, mức tăng này được đánh giá là “thực”, đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Nhiều đề xuất “cởi trói” pháp lý, đa dạng sản phẩm, tăng kết nối được các công ty cho thuê tài chính đưa ra, thúc đẩy ngành phát triển.

Tăng trưởng bền, giữ chắc an toàn

Ngày 20/3, tại Ninh Bình, Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ ba nhiệm kỳ V (2023 - 2027).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiều Sơn - Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính BIDV-SuMi TRUST (BSL), Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam cho rằng, bước sang năm 2026, kinh tế trong nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, với nhiều khát vọng phát triển, đổi mới, trong khi kinh tế quốc tế vẫn tiềm ẩn không ít bất ổn.

"Các công ty cho thuê tài chính dù đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức trong hoạt động; đồng thời, cũng có rất nhiều cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh và đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau tìm ra những hướng đi mới phù hợp hơn với giai đoạn mới của nền kinh tế trong nước, cũng như quốc tế" - ông Sơn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc chia sẻ thông tin thị trường, cùng định hướng nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các hiệp hội và doanh nghiệp, qua đó, chung tay vượt qua thách thức, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phác họa rõ nét hơn bức tranh kinh doanh các doanh nghiệp cho thuê tài chính năm qua, TS. Phạm Xuân Hoè - Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính cho biết, trong bối cảnh còn nhiều yếu tố bất định, các chỉ số tăng trưởng của ngành vẫn ghi nhận kết quả tích cực.

Theo đó, tổng tài sản của các hội viên cuối năm 2025 đạt trên 51 nghìn tỷ đồng, tăng 14,83%; tổng nguồn vốn đạt 28,89 nghìn tỷ đồng, tăng 23,37%.

Cho thuê tài chính giữ nhịp tăng trưởng “thực” "Dư nợ cho thuê tài chính các hội viên đạt 45,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,38% so với năm 2024. Dù thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế (trên 19%), nhưng đây là mức tăng trưởng thực chất. Bởi cho thuê tài chính không thể nào phát triển vào những ngành khác như bất động sản, hay những lĩnh vực "ảo" của nền kinh tế, cho nên chủ yếu là cho thuê với các tài sản thực". - TS. Phạm Xuân Hoè - Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Thiều Sơn cho rằng, dù tăng trưởng dư nợ ngành cho thuê tài chính thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn nền kinh tế, nhưng các doanh nghiệp chú trọng đảm bảo chất lượng, an toàn.

"Chi phí dự phòng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%, cho thấy các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề an toàn trong hoạt động" - Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính khẳng định.

Cũng theo TS. Phạm Xuân Hòe, các chỉ số khác về: nợ xấu, sử dụng và trích lập dự phòng... đều trong tầm kiểm soát; trong khi thu nhập đã có cải thiện so với năm 2024.

Một điểm nhấn nổi bật là 100% khoản cấp tín dụng qua cho thuê tài chính đều được đánh giá rủi ro môi trường, một số khoản cho thuê tài chính để xanh hóa ngành dệt may đã được chú trọng, có thể được xem tín dụng xanh trong ngành cho thuê tài chính triển khai sớm và đầy đủ.

Dự báo những yếu tố gây thử thách cho ngành cho thuê tài chính năm 2026, ông Phạm Xuân Hoè cho rằng, trong bối cảnh biến động địa chính trị gia tăng, lạm phát và lãi suất sẽ là những yếu tố quyết định môi trường tín dụng ngân hàng; trong đó có hoạt động cho thuê tài chính.

Theo đó, xung đột tại Trung Đông dù ở xa, nhưng vẫn tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp. Lạm phát do chi phí đẩy tiếp tục là thách thức lớn đối với điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa, cũng như mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Lãi suất cho thuê tài chính hợp lý, "cởi trói" để bứt phá

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện nhiều công ty cho thuê tài chính như: Sacombank-SBL, Vietcombank Leasing (VCBL), ACB Leasing, BIDV-SuMi TRUST (BSL), VietinBank Leasing, Chailease... đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị giúp phát triển ngành cho thuê tài chính.

Ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBL đề xuất Hiệp hội tổng hợp, cập nhật mức lãi suất bình quân từ các đơn vị thành viên và chia sẻ để các doanh nghiệp tham khảo. Qua đó, định hình mặt bằng chung, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và hướng tới sự phát triển ổn định của thị trường.

Về mặt bằng lãi suất trong hoạt động cho thuê tài chính, ông Lưu Huỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Sacombank-SBL cho rằng, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh, gần đây, lãi suất kỳ hạn hai tuần cũng ở mức 7 - 7,4%/năm, việc cho vay quanh 10%/năm cũng khó có lời.

"Về lãi suất, cần chung tay cùng với ngành, với Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng chúng ta phải cho vay với lãi suất phù hợp" - ông Huỳnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sacombank-SBL cũng bày tỏ trăn trở khi quy mô ngành cho thuê tài chính vẫn còn khá khiêm tốn, với tổng dư nợ khoảng 45 nghìn tỷ đồng, đặc biệt khi so sánh với quy mô dư nợ một chi nhánh ngân hàng.

Bên cạnh đó, sản phẩm cho thuê tài chính đã được định hình từ khá lâu, việc cải tiến hay phát triển sản phẩm mới khó có thể thực hiện "một sớm, một chiều". "Hy vọng Hiệp hội có chương trình hoặc đề án để chúng ta tự "cởi trói" - ông Huỳnh bày tỏ.

Dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2026, TS. Phạm Xuân Hoè đề nghị các doanh nghiệp chủ động, nghiên cứu sâu về thị trường, ngành hàng, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh để tăng trưởng dư nợ cho thuê tài chính và cho vay an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, Hiệp hội Cho thuê tài chính tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản về những vướng mắc, bất cập trong việc thực thi các quy định pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính như: các văn bản hướng dẫn đối với Luật Các tổ chức tín dụng 2024; tỷ lệ dư nợ trên vốn tự có phải báo cáo thông tin khách hàng liên quan...

Hiệp hội cũng tích cực góp ý cho Dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 26/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính.

Cùng với đó, chủ động kết nối với các hiệp hội nghề nghiệp khác như: Hiệp hội Logistics và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân... Hiệp hội sẽ tiếp tục kết nối, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, chia sẻ cùng nhau để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính cũng bật mí thông tin kết nối thành công với Hiệp hội Bệnh viện tư nhân, quy tụ hơn 400 bệnh viện tư nhân và hơn 2.000 phòng khám, đây là thị trường tiềm năng rất tốt để cho thuê thiết bị y tế.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Hiệp hội tổ chức phát hành cuốn sách "Cho thuê tài chính trong công cuộc phát triển - Hướng dẫn cho các nền kinh tế mới nổi" và Toạ đàm "Áp dụng tiêu chí môi trường cho các dự án phân loại xanh"./.