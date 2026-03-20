Chứng khoán phái sinh 20/3: Chênh lệch âm thu hẹp dù sắc đỏ chiếm ưu thế

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở giảm hơn 3% trong phiên 20/3. Dù sắc đỏ cũng bao trùm trên sàn chứng khoán phái sinh, mức giảm khiêm tốn hơn của các hợp đồng tương lai giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch.

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực khi VN30-Index mở cửa giảm mạnh ngay từ đầu phiên và áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành. Sắc đỏ chiếm ưu thế xuyên suốt phiên giao dịch, đặc biệt tại nhóm năng lượng và hóa chất với các mã như GAS, PLX và DGC giảm sâu, khiến chỉ số liên tục nới rộng đà giảm và lùi về sát vùng hỗ trợ quanh 1.790 điểm. Các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN30 phiên giao dịch 20/3 lần lượt là VIC, MSN và VPL.

Đóng cửa phiên hôm nay, VN30-Index đóng cửa giảm hơn 3% về mức 1.797,99 điểm. Giao dịch sôi động hơn với thanh khoản riêng nhóm VN30 đạt16.960 tỷ đồng.

Đa số hợp đồng tương lai thu hẹp chênh lệch với chỉ số cơ sở

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, dòng tiền cũng nhập cuộc nhiều hơn trong bối cảnh biến động mạnh của chỉ số cơ sở. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đã gia tăng đáng kể các vị thế giao dịch, đặc biệt là các vị thế phòng ngừa rủi ro (hedging) và đầu cơ theo xu hướng giảm.

Riêng tại hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng 4/2025 đã có gần 300.560 hợp đồng được sang tay. Giá hợp đồng này giảm 1,77%. Nhờ mức giảm "khiêm tốn" hơn VN30, mức chênh lệch âm lớn ở phiên trước đã chuyển sang trạng thái dương. Bên cạnh đó, khối lượng mở (OI) cũng ghi nhận xu hướng tăng, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường phái sinh với việc mở mới các vị thế./.