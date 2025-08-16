Sáng sớm ngày 16/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.249 VND/USD USD, tăng 9 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,42%, hiện ở mức 97,84.

Tỷ giá USD chợ đen hôm nay tăng 42 đồng ở cả 2 chiều. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.037 VND/USD - 26.461 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.060 - 26.450 VND/USD, tăng 10 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.060 VND 26.450 VND Vietinbank 25.905 VND 26.445 VND BIDV 26.091 VND 26.451 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.947 VND - 30.888 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.900 VND 31.477 VND Vietinbank 29.840 VND 31.550 VND BIDV 30.231 VND 31.472 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.58 VND 183.54 VND Vietinbank 174.50 VND 184.20 VND BIDV 175.42 VND 183.13 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 16/8/2025 tăng 42 đồng ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.486 - 26.556 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,84, giảm 0,42.

Đồng USD giảm vào ngày thứ Sáu khi tuần giao dịch dày đặc dữ liệu khép lại, củng cố lập luận cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Đồng bạc xanh, vốn tăng mạnh trong phiên ngày thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 7 tăng vượt dự báo, đã xóa bỏ phần lớn mức tăng này trong phiên cuối tuần và hướng tới mức giảm 0,4% trong cả tuần so với rổ tiền tệ chủ chốt.

Phần lớn các nhà phân tích dự đoán đồng EUR sẽ được hưởng lợi nếu đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào tại Ukraine. Đồng tiền chung châu Âu phiên này tăng 0,5%, lên 1,1702 USD.

So với đồng Yên, đồng USD giảm 0,4%, xuống 147,23 yên, sau khi Nhật Bản công bố số liệu tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến, cho thấy khối lượng xuất khẩu vẫn duy trì tốt bất chấp thuế quan mới của Mỹ.

Đồng Bảng Anh tăng so với USD và hướng tới tuần tăng giá, nhờ dữ liệu kinh tế tích cực và quyết định cắt giảm lãi suất theo hướng “diều hâu” của Ngân hàng Trung ương Anh. Bảng Anh chốt phiên tăng 0,2%, ở mức 1,35520 USD, nâng mức tăng cả tuần lên 0,7%./.