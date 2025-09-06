(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-BTC giao 12 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp gần 46.966 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I, năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) gần 46.966 tấn gạo dự trữ quốc gia vận chuyển, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 22 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách và các Quyết định số 3077/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 và số 3101/QĐ- BTC ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025.

Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo chậm nhất đến ngày 30/11/2025.

Cán bộ dự trữ nhà nước kiểm tra chất lượng gạo dự trữ quốc gia để xuất cấp hỗ trợ học sinh. Ảnh: Kim Phước

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm khẩn trương báo cáo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh, học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ ngay đầu năm học 2025 - 2026.

Các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gạo được giao trên phương tiện vận chuyển của bên giao; tổ chức vận chuyển gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố tại trung tâm cấp xã theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực dự trữ quốc gia và nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các đơn vị kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

So với những năm trước, theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ thì đối tượng được nhận gạo được mở rộng thêm, qua đó số lượng gạo dự trữ quốc gia cũng tăng theo.

Đơn cử, Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực I xuất cấp hơn 16.357 tấn gạo hỗ trợ học sinh ở 5 tỉnh (Hà Nội, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La), xuất cấp, vận chuyển hơn 289,6 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Hữu nghị T80, Trường Hữu nghị T78)./.