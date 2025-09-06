Chứng khoán tuần qua: VN-Index ngắt mạch tăng, trước áp lực chốt lời

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (3/9 - 5/9) chỉ có 3 phiên giao dịch do nghỉ lễ đầu tuần. VN-Index nỗ lực kiểm định ngưỡng tâm lý 1.700 điểm trước khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần, phản ánh áp lực chốt lời gia tăng ở vùng giá cao và đà bán ròng kéo dài từ khối ngoại tiếp tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.

VN-Index có tuần giảm điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần đầu tháng 9 chỉ diễn ra với 3 phiên sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Dù thanh khoản chưa được cải thiện đáng kể, nhưng hai phiên đầu tuần VN-Index vẫn từng bước tiến lên thiết lập đỉnh mới giữa nhiều áp lực rung lắc. Tuy nhiên, phiên cuối tuần ghi nhận cú đảo chiều bất ngờ khi chỉ số lao dốc mạnh về cuối phiên sau nhịp bứt phá mốc 1.700 điểm trong buổi sáng. Áp lực bán trên diện rộng khiến nỗ lực phục hồi không thành. Kết tuần, VN-Index dừng tại 1,666.97 điểm, giảm 15,24 điểm (-0,91%) so với tuần trước.

Áp lực chốt lời tăng cao khiến hầu hết các nhóm ngành phải kết tuần trong sắc đỏ. Nhóm tài chính giảm sâu 2,58% khi hàng loạt cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt điều chỉnh trên 2%. Các nhóm công nghệ thông tin, nguyên vật liệu và bất động sản cũng gây áp lực đáng kể cho thị trường. Ở phía ngược lại, chăm sóc sức khỏe là nhóm duy nhất níu giữ được sắc xanh mong manh.

Tuy vậy, độ rộng thị trường vẫn khá tích cực, do tính chất luân chuyển đầu cơ ngắn hạn sang các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều. Nổi bật ở thép, xây dựng, khu công nghiệp, thủy sản, dầu khí, công nghệ... Trong khi chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần ở nhóm mã đã tăng nhiều như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản... với thanh khoản tăng khi áp lực bán tăng trong phiên cuối tuần.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính vẫn có tuần tăng điểm tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index có tuần tăng +0,69 điểm, kết tuần tại 280,67 điểm, tương ứng mức tăng +0,25% so với tuần trước. Còn chỉ số UPCoM-Index tăng +0,82 điểm để đóng cửa tại 111,82 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm khá mạnh trong 2 phiên đầu tháng 9, gia tăng khá mạnh trong phiên cuối tuần. Thể hiện khả năng sinh lợi thấp, lực cầu không gia tăng đối với nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. Thanh khoản bình quân tuần trên sàn HOSE đạt 1.451 triệu cổ phiếu (+0,76%), tương đương giá trị đạt 42.104 tỷ đồng (+0,8%).

Nhà đầu tư ngoại vẫn miệt mài bán bluechip và tiếp tục bán ròng trong những phiên giao dịch đầu tháng 9, với tổng giá trị bán ròng chỉ trong 3 phiên đạt hơn 5.200 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên liên tiếp với giá trị khoảng 4.987,2 tỷ đồng. Trong đó chịu áp lực bán ròng lớn nhất là VPB, VNM, MWG. Ở chiều ngược lại, MSB được ưu tiên mua ròng cùng với DIG, NVL.

Thị trường có thể điều chỉnh, tích lũy

Thị trường chứng khoán tuần qua diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước tích cực. Chính sách tiền tệ duy trì ở mặt bằng lãi suất thấp. Tỷ giá trung tâm sau khi tạo đỉnh ngắn hạn vào cuối tháng 8 đang giao dịch ổn định hơn trong những ngày đầu tháng 9 (chênh lệch tỷ giá giữa các phiên điều hành không lớn) sau khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp bán USD kỳ hạn. Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong ngắn hạn, từ 2,03% (29/8) lên mức 4,99% (3/9) cho thấy nhu cầu thanh khoản gia tăng trở lại, tuy nhiên mức lãi suất vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh ngắn hạn hình thành vào tháng 8 (6,6%).

Các chuyên gia phân tích của SHS Research cho rằng, với những diễn biến trong những phiên gần đây, tăng điểm với thanh khoản thấp, giảm mạnh khối lượng bán gia tăng. VN-Index đang có tín hiệu tạo đỉnh ngắn quanh vùng 1.690 điểm - 1.710 điểm. VN-Index đang có tín hiệu kết thúc xu hướng tăng giá vượt trội để chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Khá nhiều mã trên thị trường sau giai đoạn tăng giá mạnh, cũng có tín hiệu tương tự, chịu áp lực bán mạnh, khá đột biến.

Sau giai đoạn tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử. Ảnh: T.L

Sau tháng 8 tăng giá vượt trội với khối lượng rất đột biến, trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên được giao dịch. Về xu hướng giá, đây là tín hiệu VN-Index vượt đỉnh lịch sử với khối lượng đột biến, nhưng cần kiểm định lại. Thị trường đã bắt đầu vào tháng 9 và đang có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn.

“Thông thường trong lịch sử, sau giai đoạn tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử đã vượt lên. Chúng tôi sẽ đánh giá thị trường, kinh tế vĩ mô, nhóm ngành... trong báo cáo chiến lược tháng 9 công bố tuần sau. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế” - SHS Research nhận đinh.

Còn ASEANSC Research nhận định, chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc, biến động trong ngắn hạn trước ảnh hưởng của cung chốt lời, đặc biệt từ khối ngoại. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.630 – 1.650 điểm trong khi vùng kháng cự gần là 1.680 – 1.690 điểm./.