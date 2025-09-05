(TBTCO) - Trong tháng 8, Bộ Tài chính vẫn đang tích cực triển khai các giải pháp tiếp theo để giúp cho các tổ chức đầu tư nước ngoài có trải nghiệm và đánh giá tích cực khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính vừa thông tin một số vấn đề được dư luận xã hội, báo chí quan tâm liến quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong tháng 8 năm 2025.

Liên quan đến nội dung nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đánh giá cao cải cách của Việt Nam, đặc biệt là Thông tư 68/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 4/11/2024 và sau đó là ban hành Thông tư 18/2025/TT-BTC ngày 26/4/2025 đã gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước, giúp thị trường tiệm cận chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các tổ chức cũng đánh giá cao việc Việt Nam triển khai hệ thống công nghệ thông tin KRX, ban hành các thông tư mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán, và hành lang pháp lý sẵn sàng cho các cơ chế giao dịch mới. Dự kiến, kết quả phân loại thị trường thường niên của FTSE Russell sẽ được công bố vào ngày 7/10/2025.

Bộ Tài chính tích cực triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm cho các tổ chức đầu tư nước ngoài. Ảnh minh họa.

Cụ thể, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách đáp ứng các tiêu chí nâng hạng. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định về thời hạn tối đa trong 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, các công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhằm minh bạch thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành để sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn để nhằm nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề không liên quan đến an ninh, quốc phòng, từ đó nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các công ty đại chúng.

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2024/TT-NHNN nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán, trong đó có nhiều quy định mới như: cho phép NĐTNN được ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán, không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản thanh toán của NĐTNN, không yêu cầu sinh trắc học đối với NĐTNN khi mở tài khoản bằng phương thức điện tử và khi thực hiện rút tiền, cho phép sử dụng hệ thống SWIFT, giảm thiểu các yêu cầu về chứng từ và chữ ký... Dự kiến Thông tư sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới./.