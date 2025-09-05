Điều chuyển hơn 1.448 tỷ đồng dự toán chi của Bộ Xây dựng cho các địa phương

(TBTCO) - Chiều 5/9, trong phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2025.

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán chi các hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng, giao bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương số tiền 1.448.142,852 triệu đồng.

Đồng thời điều chỉnh kinh phí bổ sung theo Nghị quyết số 1342/NQ-UBTVQH15 ngày 30/12/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 1713/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ số tiền 10.000 triệu đồng (sau khi đã được Kho bạc Nhà nước hạch toán chuyển nguồn sang năm 2025) từ Bộ Xây dựng, bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp chiều 5/9.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh dự toán chi hoạt động kinh tế đường bộ của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về các địa phương được phân cấp quản lý đường quốc lộ và bổ sung có mục tiêu cho UBND tỉnh Phú Thọ (Trường Cao đẳng Sông Đà) để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là cần thiết, do nguyên nhân khách quan, phù hợp với tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định về các loại đường quốc lộ không phân cấp cho địa phương. Do đó, đề nghị làm rõ việc đề xuất điều chỉnh dự toán chi hoạt động kinh tế đường bộ của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về các địa phương đã phù hợp theo quy định về việc phân cấp quốc lộ tại Điều 4 Nghị định số 165 hay chưa?.

Giải trình thêm tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải thích, khi xây dựng Luật Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã có đề xuất với Quốc hội cho phép Bộ Giao thông vận tải được phân cấp các tuyến quốc lộ cho các địa phương quản lý.

Lý do bởi trước đây chúng ta không có đường cao tốc, tuy nhiên, hiện nay đang phấn đấu đạt tới 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm nay và 5.000 km vào năm 2030. Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu, các đại biểu Quốc hội cũng đã phản ánh nhiều về việc có các vấn đề phát sinh ở tuyến quốc lộ nhưng thiếu lực lượng để theo dõi, xử lý.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại phiên họp.

Chính vì thế, Bộ Giao thông vận tải khi đó cho rằng, cần thực hiện phân cấp tuyến quốc lộ về các địa phương quản lý, Trung ương chỉ quản lý những tuyến quốc lộ chính yếu như là Quốc lộ 1 và các tuyến đường biên giới.

Căn cứ quy định của luật đã được Quốc hội thông qua và trên cơ sở đó Bộ Xây dựng trước đây là Bộ Giao thông vận tải đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 165 để cụ thể hóa việc này. Trên thực tế, Bộ Xây dựng đã đề nghị chuyển giao một số lượng tương đối lớn các quốc lộ về các địa phương và Bộ Tài chính cũng đã hoàn tất các thủ tục chuyển các địa phương cho nên việc phân cấp các đường quốc lộ về cho các địa phương là hoàn toàn phù hợp với luật cũng như Nghị định 165 Chính phủ ban hành, Bộ trưởng khẳng định.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với nội dung Chính phủ trình với 100% các vị có mặt đã biểu quyết thông qua./.