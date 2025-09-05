Cổ phiếu TDH chuyển sang diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025

(TBTCO) - Cổ phiếu TDH của Thuduc House vừa được HOSE chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo do vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng, dù đã có lãi sau thuế trở lại trong nửa đầu năm 2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định chuyển cổ phiếu TDH của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2025. Nguyên nhân là do tại ngày 30/6/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm gần 1.037 tỷ đồng, dù lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đã dương trở lại, đạt hơn 18,9 tỷ đồng.

Thông tin được trích từ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2025. Căn cứ theo Quy chế niêm yết hiện hành, tình trạng tài chính này thuộc trường hợp chứng khoán phải chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo.

Trước đó, cổ phiếu TDH đã bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 9/4/2025 do công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm liên tiếp trong hai năm tài chính gần nhất là 2023 và 2024.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Thuduc House đạt doanh thu thuần hơn 25,8 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã có lãi sau thuế hơn 18,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 33,2 tỷ đồng. So với kế hoạch năm nay là doanh thu 139,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 61,1 tỷ đồng, Thuduc House mới hoàn thành khoảng 18,5% kế hoạch doanh thu và 30,9% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt gần 694 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,2 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm khoảng 36% tổng tài sản, với giá trị gần 249,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả ở mức hơn 602 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả cho người bán ngắn hạn đạt gần 138,5 tỷ đồng (chiếm 23% tổng nợ) và khoản phải trả ngắn hạn khác là gần 139,7 tỷ đồng (chiếm 23,2% tổng nợ)./.