Ngày 4/9: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước hôm nay (28/8) được dự báo có thể tiếp tục tăng 0,1 - 1%. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 101 đồng lên mức 19.871 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 31 đồng lên mức 20.391 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut có thể tăng 1% lên mức 15.414 đồng/kg, dầu diesel tăng nhẹ lên mức 18.363 đồng/lít, dầu hỏa duy trì ở mức 18.224 đồng/lít.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể tăng 31 đồng lên mức 20.391 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 4/9, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 28/8.

Cụ thể, trong kỳ điều hành hôm nay 28/8, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá xăng. Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.771 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 271 đồng/lít, giá bán ra là 20.363 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 452 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.357 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.225 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg, ở mức 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%);405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2%

Giá dầu thế giới hôm nay giảm khoảng 2%, trước thềm cuộc họp cuối tuần của OPEC+ dự kiến sẽ bàn về khả năng tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng từ tháng 10.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,60 USD/thùng, giảm 2,21% (tương đương giảm 1,53 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 63,96 USD/thùng, giảm 2,50% (tương đương giảm 1,64 USD/thùng).

Theo hai nguồn tin của Reuters, 8 thành viên trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh (OPEC+) sẽ cân nhắc nâng sản lượng tại cuộc họp Chủ nhật tuần này, nhằm giành lại thị phần. Nếu quyết định được thông qua, OPEC+ hiện cung cấp khoảng một nửa sản lượng dầu thế giới, sẽ bắt đầu dỡ bỏ thêm một phần cắt giảm 1,65 triệu thùng/ngày (tương đương 1,6% nhu cầu toàn cầu), sớm hơn hơn một năm so với kế hoạch.

Trước đó, OPEC+ đã thống nhất tăng mục tiêu sản lượng thêm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, cùng với mức tăng hạn ngạch 300.000 thùng/ngày dành riêng cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, mức tăng sản lượng thực tế của OPEC+ nhiều lần thấp hơn cam kết, do một số quốc gia phải bù đắp sản lượng vượt hạn ngạch trước đó, trong khi những nước khác lại gặp khó khăn vì hạn chế công suất khai thác.

Ở phiên trước, giá dầu đã bật tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với một mạng lưới công ty vận tải và tàu thuyền do một doanh nhân Iraq - Kittitian điều hành, bị cáo buộc buôn lậu dầu Iran dưới vỏ bọc dầu Iraq./.