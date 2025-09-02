|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.452 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.132 VND
|
26.502 VND
|
Vietinbank
|
26.183 VND
|
26.502 VND
|
BIDV
|
26.183 VND
|
26.502 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.986 VND - 30.932 VND
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.941 VND
|
31.544 VND
|
Vietinbank
|
30.307 VND
|
31.545 VND
|
BIDV
|
30.376 VND
|
31.571 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
172.72 VND
|
183.83 VND
|
Vietinbank
|
175.83 VND
|
188.83 VND
|
BIDV
|
176.25 VND
|
183.74 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 2/9/2025 tăng 62 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.802- 26.882 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,69, tăng 0,09.
Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần vào ngày thứ Hai, khi giới đầu tư chờ loạt số liệu thị trường lao động Mỹ trong tuần này, yếu tố có thể tác động tới kỳ vọng về lộ trình nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Trên thị trường tiền tệ, đồng Euro tăng 0,22%, lên 1,1707 USD, còn Bảng Anh tăng 0,25%, lên 1,3537 USD.
So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,14%, lên 147,26, sau khi giảm 2,5% trong tháng 8. Đồng Nhân dân tệ trong nước tăng 0,1%, lên 7,1374, chấm dứt chuỗi 6 ngày giảm liên tiếp./.