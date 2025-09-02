Ngày 2/9: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước tăng giá

Giá cao su thế giới hôm nay (2/9) diễn biến trái chiều khi giới đầu tư chưa có dữ liệu chắc chắn về nhu cầu tiêu thụ cao su trong thời gian tới. Trong khi đó, một doanh nghệp trong nước tăng giá thu mua mủ cao su.

Giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,1% (15 Nhân dân tệ) về mức 14.855 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tăng 0,3% (0,19 Baht) lên mức 70,50 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,6% (1,8 Yên) lên mức 324,2 Yên/kg.

Theo hãng dữ liệu Zhuochuang Information, nguồn cung cao su tiếp tục gia tăng trong khi nhu cầu theo mùa dang suy yếu, khiến hàng tồn kho tăng lên và duy trì áp lực giảm giá.

Trong khi đó, giá cao su tại Singapore chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ, còn cảnh báo mưa lớn tại Thái Lan cũng chỉ tạo ra phản ứng hạn chế trên thị trường. Tất cả cho thấy tuần trước, giá cao su chủ yếu bị chi phối bởi những thách thức trong cán cân cung - cầu.

Giá cao su trong nước

Công ty Cao su Bà Rịa mới đây đã báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30), tăng 10 đồng/độ/TSC so với kỳ trước; mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg, tăng 700đ; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg, tăng 1.000đ/độ.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.