(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), bên cạnh chính sách tặng quà người có công với cách mạng với mức 500.000 đồng/người theo Quyết định của Chủ tịch nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà đến toàn thể công dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Có thể nhận quà trực tiếp hoặc qua chuyển khoản

Trên cơ sở Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà công dân, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng.

Theo đó, đối tượng nhận quà là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8/2025.

Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, bằng tiền.

Việc tặng quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân, sẻ chia niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết toàn dân.

Việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền. Chi tiết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 263/NQ-CP.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức, chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID.

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Thời gian bắt đầu trao quà từ ngày 30/8/2025 và xong trước ngày 2/9/2025. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9/2025.

Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí về địa phương

Theo Bộ Tài chính, nguồn kinh phí thực hiện đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 và Bộ đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện tặng quà cho công dân theo quy định.

Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho ngân sách các tỉnh, thành phố 10.700,3 tỷ đồng để thực hiện việc tặng quà cho nhân dân theo số liệu nhân khẩu do Bộ Công an cung cấp.

Bộ Tài chính bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách tặng quà cho nhân dân; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách các tỉnh, thành phố để tặng quà cho nhân dân; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện tặng quà cho người dân.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Công an và các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố tổ chức việc tặng quà cho người dân theo quy định, bảo đảm đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời.

Trong tổ chức thực hiện tặng quà cho nhân dân, trường hợp không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, địa phương phải hoàn trả ngân sách trung ương; trường hợp thiếu nguồn, địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác để tặng quà đủ cho người dân, sau đó báo cáo Bộ Tài chính để được bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương.