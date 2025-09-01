Ngày 1/9: Giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 51.000 - 58.000 đồng/kg

Giá heo hơi trong nước hôm nay (1/9) tiếp tục tăng ở miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam ổn định nhưng giá chênh lệc rõ rệt. Hiện giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 51.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi sáng nay xuất hiện tín hiệu tích cực khi một số tỉnh điều chỉnh tăng giá. Hưng Yên và Ninh Bình đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 56.000 đồng/kg.

Các địa phương khác vẫn giữ giá ổn định, phổ biến 53.000 - 55.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ tiếp tục duy trì mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Tính trung bình, giá heo hơi toàn miền Bắc hiện đạt khoảng 54.700 đồng/kg. Đây được xem là mặt bằng giá hợp lý trong bối cảnh nguồn cung chưa có biến động lớn, sức mua thịt heo tại các chợ dân sinh và siêu thị vẫn ổn định.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng 1/9 không có thêm điều chỉnh mới nhưng sự chênh lệch giữa các địa phương vẫn rõ rệt. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì quanh mức thấp, 51.000 - 53.000 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận 53.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa và Lâm Đồng cao nhất vùng, đạt 56.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Trung tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Các chuyên gia cho rằng giá khó tăng mạnh trong ngắn hạn do sản lượng heo nuôi trong vùng vẫn ở mức ổn định, chưa xảy ra thiếu hụt nguồn cung.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi sáng nay ổn định. TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp neo ở 57.000 đồng/kg. Cần Thơ và Cà Mau vẫn giữ giá cao nhất vùng, đạt 58.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long cùng một số địa phương khác ổn định ở mức 56.000 đồng/kg.

Giá trung bình toàn miền Nam hiện phổ biến trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Mặt bằng giá này cho thấy thị trường heo hơi khu vực phía Nam đang trong giai đoạn cân bằng cung - cầu, không có biến động lớn so với những tuần trước.

Ngày 1/9, thị trường trong nước từng ghi nhận mức tăng nhẹ cục bộ ở miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục ổn định. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của cả thương lái lẫn người chăn nuôi, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn heo vẫn còn tiềm ẩn và tình hình kinh tế toàn cầu có nhiều biến động./.