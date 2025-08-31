Ngày 31/8: Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, đạt mức cao nhất mọi thời đại

Giá vàng miếng SJC trong nước hôm nay (31/8) tăng mạnh, đạt mức cao nhất mọi thời đại 130,6 triệu đồng/lượng, do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới.

Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 31/8/2025, giá vàng miếng được một số doanh nghiệp niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6 - 130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Về phía vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6-125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,449.37 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,94% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.740 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.

Theo David Meger, Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures, kỳ vọng về một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay thường có tác động tích cực đến giá cả hàng hóa nói chung, bao gồm cả vàng và bạc.

Các nhà giao dịch cũng tự tin hơn vào khả năng này. Tỷ lệ dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất 0.25% vào cuộc họp chính sách tháng Chín của Fed đã tăng lên gần 89%, từ mức 85% trước khi dữ liệu được công bố. Vàng là tài sản không sinh lãi, vì vậy nó thường trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Một yếu tố khác góp phần vào sự biến động là những tranh cãi xung quanh tính độc lập của Fed. Một thẩm phán liên bang sẽ xem xét liệu có tạm thời ngăn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook hay không. Sự không chắc chắn này khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Dự báo

Một số nhà phân tích nhận định, trong bối cảnh hiện tại, lạm phát tăng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ vàng. Lạm phát cao, kết hợp với kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, sẽ khiến lãi suất thực giảm mạnh, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của vàng, một tài sản không sinh lãi.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, thị trường vẫn đánh giá trên 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, bất chấp lạm phát đang có dấu hiệu tăng.

Ngân hàng Bank of America (BofA) nhận định dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ đã khiến dự báo lãi suất điều chỉnh theo hướng giảm. BofA cũng lưu ý áp lực chính trị đối với Fed, gồm chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump, có thể gây thêm sức ép lên đồng USD.

Các nhà phân tích tại Bank of America dự báo đà tăng của giá vàng sẽ tiếp diễn, duy trì dự đoán đạt 4.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026./.