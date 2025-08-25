Giá vàng hôm nay 25/8: Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần mới

Sau những phiên tăng liên tiếp, sáng nay giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, dù vậy, nhà đầu tư vẫn lạc quan về đà tăng trong tuần mới. Trong nước, vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục neo ở mức cao. So với tuần trước, mỗi lượng vàng đã tăng trên 2 triệu đồng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:31:07 sáng 25/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.367,7 USD/oune, giảm 6,16 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,18% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,216 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.563 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời đểm 05:30 sáng 25/8, giá vàng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 124,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

Với mốc giá trê, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở ngưỡng 118,5 - 121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

PNJ giữ nguyên giá vàng nhẫn hiện ở mức 118,5 - 121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng bình ổn giá, hiện niêm yết ở mức 118,3 - 121,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng, Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 119 - 122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Tuần này, 13 nhà phân tích thị trường tại Phố Wall (Wall Street) đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó, 8 chuyên gia (tương đương 62%) lạc quan về giá vàng trong tuần tới. 5 nhà phân tích (38%) đưa ra quan điểm trung lập.

Trong khi đó, 194 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News. 115 nhà đầu tư (tương đương 59%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 35 nhà đầu tư khác (18%) tin rằng kim loại quý này sẽ giảm giá. 44 nhà đầu tư còn lại (23%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang./.