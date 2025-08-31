Thanh Hóa vượt khó thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

(TBTCO) - Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, với nhiều chương trình như hỗ trợ hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, và hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Ưu tiên xóa đói giảm nghèo vùng miền núi

Từ năm 2021 đến nay, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sự nỗ lực của người dân đã giúp địa phương đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có nhiều kết quả vượt kế hoạch.

Ưu tiên xóa đói giảm nghèo vùng miền núi. Ảnh: TL

Điểm sáng nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh, từ 15,33% năm 2023 xuống còn 8,6% năm 2024 – vượt gần gấp đôi so với mục tiêu đặt ra là 3%.

Đến nay, hàng loạt chỉ tiêu xã hội đã đạt mức cao: 100% xã vùng cao có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông hóa; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với truyền hình và phát thanh; 100% trẻ 5 tuổi đến trường mẫu giáo, 100% học sinh trong độ tuổi tiểu học đến trường, và 98,8% học sinh THCS duy trì sĩ số học tập. Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tiếng phổ thông đạt 100%.

Đây được coi là bước tiến quan trọng trong hành trình xóa đói giảm nghèo, cho thấy hiệu quả của chính sách hỗ trợ từ Trung ương và địa phương.

Về văn hóa, 95% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; 62% thôn bản có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 13,5%. Cơ cấu cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước cũng từng bước được đảm bảo, góp phần nâng cao năng lực điều hành tại cơ sở.

Các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, giáo dục, y tế… đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các khu vực phát triển khác. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực này đạt khoảng 6%/năm.

Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, nhưng Thanh Hóa cũng cho rằng, quá trình triển khai chương trình vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức, khiến một số mục tiêu khó có khả năng hoàn thành đúng hạn.

Thanh Hoá hỗ trợ người dân tăng gia nuôi trồng thoát nghèo bền vững. Ảnh: TL

Một trong những tồn tại lớn nhất là thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp: năm 2024 mới đạt 44,39 triệu đồng/người/năm – còn cách xa mục tiêu 66,2 triệu đồng. Điều này phản ánh năng suất lao động thấp, khả năng sinh kế bền vững chưa được thiết lập ổn định.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc điểm địa lý. Tỉnh Thanh Hóa có 21 xã và 318 thôn đặc biệt khó khăn, phần lớn nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt, thiếu đất sản xuất, hạ tầng yếu kém, khí hậu khắc nghiệt và thiên tai thường xuyên. Các yếu tố này gây cản trở lớn đến đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất và đời sống dân cư.

Ngoài ra, nguồn lực đầu tư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Các công trình hạ tầng xuống cấp hoặc chưa được xây dựng mới do thiếu vốn. Việc hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất còn nhiều vướng mắc: Định mức hỗ trợ đất ở (40 triệu đồng/hộ) chưa đủ để người dân thực hiện các thủ tục mua đất. Hỗ trợ xây mới nhà ở chưa bao phủ các trường hợp sửa chữa nhà cũ xuống cấp.

Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, vì vậy tỉnh đang tập trung vào các huyện nghèo như Mường Lát và các xã vùng khó khăn, bãi ngang ven biển để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5% mỗi năm, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Các giải pháp chính đang được triển khai, đáng kể là tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác để nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có việc làm ổn định, thu nhập tốt, đem lại nguồn thu ngoại tệ và góp phần xóa đói giảm nghèo. Thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở trong giai đoạn 2024 - 2025./.