Lào Cai: Kinh nghiệm, hiệu quả truyền thông giảm nghèo bền vững

(TBTCO) - Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả trong công tác truyền thông giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tuyên truyền thường xuyên, liên tục, góp phần giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, khắc phục từng bước tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước...

Đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo

Theo ông Trần Phùng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai, quá trình triển khai các nội dung hoạt động của dự án giảm nghèo thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua đã đạt được những kết quả khá tích cực.

Tuyên truyền giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: TL

Việc tuyên truyền về lợi ích phát triển kinh tế tại các Chương trình mục tiêu quốc gia đã khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, tỉnh Lào Cai đã chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp, thiết lập mới đài truyền thanh xã cho các xã chưa có đài truyền thanh ở khu vực xã đặc biệt khó khăn, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh với hơn 2.500 cụm loa hoạt động ổn định, thông suốt.

Bên cạnh đó, Lào Cai đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn. Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đầu tư hạ tầng bưu chính, viễn thông, internet đã tác động trực tiếp tới người dân, giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.

Nhờ sự chủ động nêu trên, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả cụ thể.

Một là đối với chỉ số thứ nhất "90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet": Kết quả thực hiện tính đến hết năm 2024 đạt tỷ lệ 96,7% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; Ước đến hết 2025, dự kiến sẽ hoàn thành đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch được giao giai đoạn 2021 - 2025.

Hai là đến hết năm 2024, Lào Cai đạt tỷ lệ 93,5% các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông. Ước đến hết 2025, dự kiến sẽ hoàn thành đạt tỷ lệ 98% so với kế hoạch được giao giai đoạn 2021 - 2025.

Truyền thông sử dụng hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia

Cũng theo ông Trần Phùng, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, tiếp cận thông tin về giảm nghèo.

Ðồng bào vùng cao Lào Cai trồng chè đặc sản Tuyết san theo phương pháp VietGAP để xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa nghèo bền vững. Ảnh: TL

Đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác giảm nghèo. Sử dụng kịp thời, có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 góp phần giảm nghèo bền vững.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện, gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên những tập thể, cá nhân.

Những giải pháp này đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, hỗ trợ họ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, giảm nghèo và cải thiện, nâng cao đời sống và tiếp cận thông tin.

Về kinh nghiệm truyền thông giảm nghèo, ông Trần Phùng cho rằng, trong quá trình thực hiện, Lào Cai cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm. Đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai các chương trình giảm nghèo là yếu tố then chốt để đạt hiệu quả cao.

Luôn có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, phát huy hiệu quả của các phương tiện truyền thông trong việc cung cấp thông tin, nắm bắt, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Cần tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng sử dụng thông tin cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, để họ có thể tận dụng các nguồn thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế./.