Tuyên Quang những dấu ấn giảm nghèo bền vững

(TBTCO) - Thống kê đến ngày 1/7/2025, công tác giảm nghèo của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanh và bền vững, từ mức 23,45% xuống còn 10,19%; tỷ lệ xã đạt chuẩn y tế đạt 98,5%...

Huy động hơn 64.000 tỷ đồng cho phát triển kinh tế

Sau 5 năm triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang đã huy động tổng các nguồn lực đạt hơn 64.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước là hơn 7.350 tỷ đồng, chiếm khoảng 11,5% và huy động các nguồn lực khác hơn 56.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 88,5%).

Tuyên Quang huy động hơn 64.000 tỷ đồng cho phát triển kinh tế. Ảnh: TL

Đến nay, tại Tuyên Quang, tỷ lệ xã đạt chuẩn y tế đạt 98,5%; đạt phổ cập giáo dục được duy trì ở tất cả các cấp; 275 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; có 13 làng văn hóa cộng đồng gắn với du lịch; dịch vụ công trực tuyến được triển khai, Internet phủ sóng 100% xã.

Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới huy động hơn 59.000 tỷ đồng, tập trung đầu tư hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất. Chương trình giảm nghèo bền vững huy động hơn 1.100 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huy động trên 3.100 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng khó khăn.

Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", các cấp chính quyền đã vận động nhân dân tích cực tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau như: hiến đất, đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, tiền mặt để xây dựng hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa thôn, kênh mương thủy lợi… góp phần nâng cao hiệu quả của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đến ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang đã có 88/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 72,72%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra là 4,72%; trong đó, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 17,02 tiêu chí/xã.

Hạ tầng thiết yếu trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng, cụ thể: nhựa hóa, bê tông hóa gần 1.350 km đường giao thông; xây dựng 191 công trình thủy lợi; 65 công trình nước sinh hoạt; xây mới, nâng cấp hàng trăm nhà văn hóa, trạm y tế, trường học.

"Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành những kế hoạch, nghị quyết và chương trình hành động thiết thực, đồng bộ, mang tính khả thi cao.

Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: TL

Điểm nổi bật trong giai đoạn này là phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nhiều phong trào thi đua khác như "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"... Nhờ đó, tạo động lực mạnh mẽ, huy động sức dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia.

Theo thông kê đến ngày 1/7/2025, công tác giảm nghèo của Tuyên Quang đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanh và bền vững, từ mức 23,45% xuống còn 10,19%, bình quân giảm 4,42%/năm - vượt xa mục tiêu đề ra là 3%/năm. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm mạnh từ 37,31% xuống còn 16,04%, với mức giảm bình quân 7,09%/năm, gấp đôi kế hoạch.

Cùng với các giải pháp giảm nghèo về thu nhập, tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực. Giai đoạn 2021 - 2024 đã miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trên 138.955 lượt học sinh nghèo, cận nghèo và học sinh vùng khó khăn. Công tác phổ cập giáo dục đạt chuẩn ở tất cả các cấp học tiếp tục được duy trì.