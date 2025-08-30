Sáng sớm ngày 30/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD, giảm 28 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, hiện ở mức 97,86.

Tỷ giá USD "chợ đen" hôm nay tăng 28 đồng chiều mua vào và bán ra. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.452 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.132 - 26.502 VND/USD, giảm 9 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.132 VND 26.502 VND Vietinbank 26.183 VND 26.502 VND BIDV 26.183 VND 26.502 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.986 VND - 30.932 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.941 VND 31.544 VND Vietinbank 30.307 VND 31.545 VND BIDV 30.376 VND 31.571 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.72 VND 183.83 VND Vietinbank 175.83 VND 188.83 VND BIDV 176.25 VND 183.74 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 30/8/2025 tăng 28 đồng chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.713 - 26.783 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,86, giảm 0,04.

Đồng USD suy yếu so với đồng EUR và Franc Thụy Sĩ trong phiên thứ Sáu, trên đà giảm khoảng 2% trong tháng 8 so với rổ tiền tệ, khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR tăng 0,11% lên 1,1696 USD, còn Bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3502 USD. Tính trong tháng, cả hai đồng tiền này đều tăng hơn 2%. So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,02% lên 146,985 Yên, nhưng vẫn giảm 2,5% trong tháng.

Đồng bạc xanh suy yếu 0,26% xuống 0,7997 Franc Thụy Sĩ, qua đó giảm 1,3% trong cả tháng.

Trong số các đồng tiền khác, đô la New Zealand nhích lên sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New Zealand Neil Quigley nộp đơn từ chức.

Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc chạm mức cao nhất trong 10 tháng so với đồng USD, được hỗ trợ bởi tỷ giá tham chiếu ổn định từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cùng đà tăng nóng của thị trường chứng khoán nội địa.

Ngược lại, đồng Rupee Ấn Độ rơi xuống mức thấp kỷ lục, chịu áp lực từ lo ngại tác động kinh tế do Mỹ áp thuế nhập khẩu cao đối với hàng hóa từ Ấn Độ./.