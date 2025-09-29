(TBTCO) - Chiều ngày 29/9, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết triển khai thi hành các nội dung của Luật Thủ đô năm 2024.

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Luật Thủ đô.

Theo Nghị quyết, trình tự tổng quát gồm: chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình và các hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật có liên quan, gửi cơ quan chủ trì thẩm định; cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; các cơ quan có liên quan gửi văn bản kết quả thẩm định về cơ quan chủ trì thẩm định; cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định, báo cáo UBND thành phố; UBND thành phố xem xét, phê duyệt dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư công nhóm A, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm A, thời gian thẩm định không quá 28 ngày.

Đối với dự án đầu tư công nhóm B, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm B, thời gian thẩm định không quá 21 ngày.

Đối với dự án đầu tư công nhóm C, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm C, thời gian thẩm định không quá 14 ngày.

Chiều 29/9, tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết về quy định tiêu chí thành lập số lượng thành viên Đội dân phòng và một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đối với dự án hợp tác công - tư (PPP) đã có quyết định chủ trương đầu tư, thời gian thẩm định không quá 10 ngày…

Về thời gian phê duyệt dự án, với dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm A và tương đương; không quá 4 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, C và tương đương, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định.

Với dự án PPP, thời gian phê duyệt dự án không quá 3 ngày làm việc đối với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chi tiết trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án quy định tại Điều 37 Luật Thủ đô.

Nội dung Nghị quyết này được xây dựng trên cơ sở căn cứ các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý có liên quan để xây dựng các quy trình thủ tục cụ thể, rõ ràng và minh bạch để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phù hợp với thẩm quyền của HĐND thành phố, UBND thành phố trong việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 37 Luật Thủ đô. Phạm vi, đối tượng đã cập nhật phù hợp với các luật ban hành sau Luật Thủ đô. Thời gian thực hiện rút ngắn 30 - 50% theo quy trình quy định hiện hành.

Ngoài ra, HĐND TP. Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn TP. Hà Nội...

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp đã thông qua 24 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Luật Thủ đô và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch đầu tư công và chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông quan trọng của thành phố; một số cơ chế, chính sách quan trọng khác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội đề nghị, sau kỳ họp này, các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết của HĐND thành phố được triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả./.