(TBTCO) - Chiều ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên bế mạc với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu dự Đại hội đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm, tập trung thảo luận, bổ sung với sự đồng thuận, nhất trí cao, thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu phát triển, 5 quan điểm phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu với 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVIII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm, yêu cầu, mong mỏi, khát vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đối với công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới; khẳng định vị thế, vai trò tiên phong, đồng hành cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh nghị quyết của Đại hội, ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, gồm 75 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố gồm 64 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết cùng với 2 đại biểu đương nhiên, đại diện tiêu biểu gần 50 vạn đảng viên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh thuận lợi, thời cơ lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, cấp ủy các xã, phường, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành của thành phố sớm bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội../.