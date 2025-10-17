Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, 60 tuổi, Thạc sĩ Luật, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại tỉnh Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Tiếp đó, bà có hai năm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và 10 năm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong 4 người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.