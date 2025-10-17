Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gồm:
1. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô - tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
|Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội.
2. Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV - tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
3. Ông Nguyễn Văn Phong tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
4. Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP. Hà Nội - giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
5. Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Trước đó Đại hội đã bầu 75 người trúng cử và Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030./.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, 60 tuổi, Thạc sĩ Luật, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.
Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại tỉnh Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.
Tiếp đó, bà có hai năm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và 10 năm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong 4 người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.