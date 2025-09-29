Shinhan Bank cho vay gần 136.000 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Shinhan Bank Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng trong nửa đầu năm, với dư nợ cho vay đạt gần 136.000 tỷ đồng, các chỉ tiêu tài chính thuộc nhóm cao trong toàn ngành. Ngân hàng định hướng đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng cá nhân.

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Việt Nam) vừa công bố các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2025.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm của Shinhan Bank Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng, dù bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 218.897 tỷ đồng, trong đó, chỉ tiêu cho vay khách hàng đạt gần 135.980 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2024; tổng vốn đạt 36.545 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 2.222 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Đại diện Shinhan Bank Việt Nam cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng gay gắt, lợi nhuận của Shinhan Bank cũng giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn duy trì tăng trưởng ổn định với tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 6,77% trong nửa đầu năm.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của Shinhan Bank nửa đầu năm 2025 đạt gần 3.923 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ do chi phí vốn tăng, song vẫn duy trì vai trò trụ cột chính trong tổng thu nhập hoạt động.

Bên cạnh đó, ngân hàng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi kinh doanh ngoại hối tăng trưởng gần 20%, đạt hơn 430 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư cải thiện vượt bậc, đem về 85,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm gần 34 tỷ đồng. Mặc dù chi phí hoạt động gia tăng, ngân hàng vẫn giữ được quy mô lợi nhuận đáng kể với lợi nhuận trước thuế gần 2.787 tỷ đồng, khẳng định khả năng duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng đạt 3,93% và thuộc top cao trong toàn ngành. Tuy nhiên, do đặc thù là ngân hàng nước ngoài với tỷ trọng tài sản bằng tiền USD cao, sự biến động của lãi suất USD đã tác động đáng kể đến chỉ số này. Dù vậy, Shinhan Bank vẫn duy trì mức NIM thuộc nhóm hiệu quả của toàn ngành.

Bên cạnh đó, ngân hàng luôn nghiêm túc tuân thủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai các gói tín dụng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thể hiện cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội.

Các chỉ tiêu an toàn vốn của ngân hàng tiếp tục đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, trong đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 21,19%, cao hơn đáng kể hệ số CAR của các ngân hàng trong nước. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) là 80,09%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là 21,49%.

Trong thời gian tới, ngân hàng định hướng phát triển bền vững thông qua việc đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ các gói vay với lãi suất ưu đãi, các dòng thẻ tiện ích, tài khoản sinh lời tự động SOHO MMDA, đến các giải pháp số như dịch vụ máy POS, QR Code giúp doanh nghiệp quản lý thanh toán, hóa đơn, chứng từ một cách nhanh chóng và minh bạch.

"Ngân hàng tập trung đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng danh mục sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân với các sản phẩm vay tiêu dùng như: vay mua xe, xe điện, đặc biệt là các khoản vay mua nhà cho khách hàng trẻ dưới 35 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm" - đại diện Shinhan Bank cho biết.

Ngoài ra, Shinhan Bank cũng không ngừng phát triển dịch vụ số để nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng, bao gồm nâng cấp ứng dụng ngân hàng di động, Internet banking doanh nghiệp và dịch vụ CMS (gói giải pháp quản lý dòng tiền, cho phép doanh nghiệp theo dõi và quản lý tài khoản, thực hiện thanh toán, chuyển khoản, nhờ thu...).

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để khách hàng tại Việt Nam có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng tiện lợi và an toàn hơn, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng Việt Nam" - đại diện Shinhan Bank Việt Nam khẳng định./.