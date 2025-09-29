Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career dành cho học sinh trung học phổ thông

(TBTCO) - Shinhan Life Việt Nam vừa chính thức khép lại S-Career mùa 2 năm 2025. Đây là chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh các trường trung học phổ thông (THPT) cùng với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Giáo dục Hướng nghiệp và Phát triển Nghề nghiệp Hành trình (SIF Career).

Trong giai đoạn hiện nay, khi thị trường lao động liên tục biến đổi dưới tác động của công nghệ, toàn cầu hoá và xu hướng chuyển đổi xanh, việc trang bị cho học sinh THPT kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp từ sớm càng trở nên quan trọng.

Sau chương trình đầu tiên được giáo viên và các em học sinh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đón nhận tích cực vào năm 2024, năm nay Shinhan Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình S-Career mùa 2. Thay vì đưa ra lời khuyên nghề nghiệp, S-Career đã cung cấp phương pháp, hướng dẫn công cụ và biểu mẫu nhằm hỗ trợ học sinh trong việc có đủ thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế xã hội.

Sau gần 6 tháng triển khai Shinhan Life Việt Nam vừa chính thức khép lại S-Career mùa 2 năm 2025 tại trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tây Ninh)

Bà Trần Thị Ngọc Thủy - Giám đốc SIF Career, đồng thời là chuyên gia hướng nghiệp trực tiếp điều phối chương trình S-Career chia sẻ: “Là một chuyên gia trong lĩnh vực định hướng và phát triển nghề nghiệp, tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có những tiềm năng khác biệt sẽ giúp họ đạt được thành tựu trong hành trình sự nghiệp khi được khám phá và phát huy đúng cách.

Do vậy, Chương trình S-Career được thiết kế nhằm trang bị kiến thức và công cụ hữu ích để các em học sinh phổ thông trung học từng bước khám phá tiềm năng của bản thân, từ đó đưa ra các lựa chọn nghề nghiệp sáng suốt, dựa trên đầy đủ thông tin cần có. Đây là nền tảng để các em tự tin hoạch định các hướng phát triển khả thi cho bản thân và tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp phù hợp trong tương lai”.

Trong năm 2025, S-Career đã thực hiện tại 04 điểm trường bao gồm trường THPT Chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng), trường THPT Tắc Vân (Cà Mau), trường THPT Ten Lơ Man (TP. Hồ Chí Minh) và trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tây Ninh). Chương trình ghi dấu ấn bằng chuỗi hoạt động đa dạng, được thiết kế nhằm kết hợp giữa sơ lược lý thuyết, thực hành ứng dụng và giải đáp thắc mắc, thành công thu hút gần 2.100 học sinh và hơn 200 giáo viên tham gia.

Về phía doanh nghiệp, việc tổ chức S-Career 2025 là minh chứng cho cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ. “Là một công ty trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi luôn tập trung vào sứ mệnh mang lại những giải pháp tài chính dài hạn, bảo vệ cho tương lai các khách hàng Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, đầu tư vào sự phát triển và giáo dục cho thế hệ trẻ – thế hệ tương lai của đất nước”- ông Bae Seung Jun, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam nhấn mạnh.

Shinhan Life Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện chương trình S-Career trong những năm tiếp theo tại nhiều địa phương hơn, với nội dung luôn được cập nhật theo nhu cầu thực tiễn và sự thay đổi của thị trường lao động./.