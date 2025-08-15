Shinhan Life Việt Nam đạt giải thưởng kép 2 năm liên tiếp tại HR Asia Awards

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) vừa được vinh danh với hai danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025” và “Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất năm 2025” do HR Asia, Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại châu Á trao tặng.

Ông Bae Seung Jun (phải) - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam nhận giải thưởng tại Lễ vinh danh được HR Asia Awards tổ chức tối ngày 14/8 tại TP. Hồ Chí Minh.

Shinhan Life Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vinh dự nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025” và “Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất năm 2025” trong khuôn khổ HR Asia Awards – giải thưởng thường niên do Tạp chí HR Asia tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức có chiến lược nhân sự xuất sắc, mức độ gắn kết cao và môi trường làm việc lý tưởng. Thành tích này một lần nữa khẳng định cam kết của Shinhan Life Việt Nam trong việc đặt con người làm trọng tâm, áp dụng chính sách đãi ngộ cạnh tranh và xây dựng môi trường làm việc toàn diện, trao quyền cho nhân viên.

Với chủ đề “Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ”, giải thưởng năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các thế hệ trong môi trường làm việc năng động, đồng thời tôn vinh những tổ chức khai thác sự đa dạng thế hệ để xây dựng đội ngũ linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi trong tương lai.

Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam – ông Bae Seung Jun chia sẻ: “Việc liên tiếp nhận được những danh hiệu quý giá từ Tạp chí nhân sự châu Á HR Asia là minh chứng rõ ràng cho cam kết bền vững của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, toàn diện và lấy con người làm trung tâm. Tại Shinhan Life Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải bắt đầu từ sự phát triển và niềm tự hào của mỗi nhân viên. Ngay từ những ngày đầu, tinh thần tự làm chủ công việc, tự lãnh đạo bản thân và hợp tác chặt chẽ đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp mỗi cá nhân phát huy khả năng, góp phần đưa tập thể vươn tới những thành công bền vững”.

Trong hơn 4 năm hoạt động, Shinhan Life Việt Nam luôn ưu tiên triển khai các hoạt động trọng tâm nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện cho nhân viên cùng hợp tác và phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của công ty. Bên cạnh việc khuyến khích giao tiếp cởi mở, trực tiếp trong công việc, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ, hoạt động kết nối các cấp, phòng ban.