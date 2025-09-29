Thúc đẩy hợp tác tài chính, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Pakistan

(TBTCO) - Ngày 29/9/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Phát triển và Sáng kiến đặc biệt Pakistan, Giáo sư Ahsan Iqbal.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chào mừng Bộ trưởng Ahsan Iqbal tới thăm Bộ Tài chính Việt Nam để cùng trao đổi về các lĩnh vực có sự quan tâm của hai bên, bao gồm các lĩnh vực chiến lược về tài chính, đầu tư, thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Phát triển và Sáng kiến đặc biệt Pakistan, Giáo sư Ahsan Iqbal. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, trong thời gian gần đây, lãnh đạo các bộ, ngành của Pakistan quan tâm và có các chuyến thăm sang Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây chính là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng tái tạo, tài chính xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Tính đến ngày 31/8/2025, Pakistan có 81 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 44,83 triệu USD, đứng thứ 63/152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Việt Nam chưa có dự án đầu tư sang Pakistan.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đã trao đổi, chia sẻ thông tin về kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam, hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045; về các giải pháp, triển khai thực hiện.

Đề cập triển vọng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đầu tư giữa Việt Nam và Pakistan, theo Thứ trưởng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pakistan ngày càng phát triển tích cực, thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đầu tư.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho rằng, đây là nền tảng để hai bên tiếp tục tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ - đổi mới sáng tạo (lĩnh vực mà Pakistan có thế mạnh) trong thời gian tới, trên cơ sở dư địa hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Pakistan là rất lớn.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị hai bên nghiên cứu đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính, bao gồm: thúc đẩy quá trình đàm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư giữa hai nước.

Việt Nam và Pakistan thống nhất quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong thời gian tới, thông qua việc đa dạng hóa mặt hàng, cải thiện logistics, tạo thuận lợi hóa thương mại và tăng cường trao đổi thông tin thị trường…

Đồng thời, thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý tài chính trong các ngành kinh tế, nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế biến, khai khoáng bền vững, năng lượng sạch và dịch vụ logistics; nghiên cứu khả năng hợp tác trong xây dựng cơ chế tài chính, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư song phương vào các lĩnh vực tiềm năng; xem xét cơ hội phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề nhằm kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại và đầu tư.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Phát triển và Sáng kiến đặc biệt Pakistan Ahsan Iqbal. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, tiếp tục tận dụng tốt hơn các lợi thế và cơ hội để tăng cường đầu tư, sản xuất hàng hóa giữa hai quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực Pakistan có thế mạnh như dệt sợi, hóa chất, chế biến thực phẩm, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Halal…

Đặc biệt, tiếp tục tăng cường các chuyến thăm doanh nghiệp để nghiên cứu thị trường, trao đổi chia sẻ thông tin, tổ chức hội chợ đầu tư, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, thông qua các diễn đàn, sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư do các cơ quan Chính phủ và phi Chính phủ tổ chức.

Để khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai bên, Thứ trưởng đề nghị Chính phủ Pakistan tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua kết nối nguồn vốn, công nghệ, thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pakistan trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao như viễn thông, chuyển đổi số, công nghệ y tế, công nghệ giáo dục, logistics, tài chính xanh, khu công nghiệp xanh...

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Ahsan Iqbal cảm ơn Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cùng lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Tài chính đã đón tiếp nồng hậu và cùng chia sẻ những thông tin về sự phát triển của Việt Nam thời gian qua.

Bộ trưởng Ahsan Iqbal mong sẽ là cầu nối để thúc đẩy, tăng cường hợp tác giữa Pakistan và Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh sắp tới sẽ có hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Bộ trưởng Ahsan Iqbal cũng hy vọng, trong thời gian tới, hai nước sẽ có các chuyến thăm, gặp mặt, trao đổi song phương ở các cấp (Chính phủ, bộ, ngành, doanh nghiệp...) để tăng cường hợp tác, thúc đẩy đầu tư trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy thương mại hai chiều.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Bộ trưởng Ahsan Iqbal, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri và các thành viên hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu kết luận buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung bày tỏ mong muốn, với những định hướng rõ ràng và các giải pháp toàn diện đã và đang triển khai, Việt Nam và Pakistan sẽ cùng nhau mở ra cơ hội hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo./.