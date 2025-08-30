Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay (30/8) đã tăng cao nhất 900.000 đồng/lượng, lên mức 129,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng thế giới cũng tăng mạnh trước khi đóng cửa ở phiên giao dịch cuối tuần.

Giá vàng vàng nhẫn hôm nay tăng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Ảnh tư liệu

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 30/8, giá vàng miếng được một số doanh nghiệp niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 127,8 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,4 - 128,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126,8 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 128,4 - 129,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Về phía vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 120,6 - 123,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 121,2 - 124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,446.92 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,94% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.713 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Nguồn tin từ Reuters cho hay, chỉ số USD (DXY) gần như đi ngang nhưng đang hướng tới mức giảm 2,1% trong tháng. Đồng USD yếu khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 39,14 USD/ounce, ghi nhận tháng tăng thứ tư liên tiếp. Bạch kim giảm 0,9% xuống 1.347,77 USD/ounce nhưng vẫn trên đà tăng trong tháng, trong khi palladium giảm 0,9% còn 1.092,18 USD/ounce và nhiều khả năng khép lại tháng với mức lỗ.

Dự báo

Theo báo cáo thị trường mới nhất của Schroders Investment Management, các nhà phân tích tái khẳng định lập trường lạc quan về vàng. Triển vọng tích cực này được đưa ra trong bối cảnh công ty đang chuyển dịch chiến lược sang vị thế trung lập đối với cổ phiếu.

Các nhà đầu tư đang có xu hướng đánh giá thấp rủi ro một cách có hệ thống trên khắp các thị trường tài chính, đặc biệt liên quan đến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế. Vàng được coi là một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Theo Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến vàng trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các quỹ tín thác lớn và tính độc lập của Fed.

Thị trường đang chờ đợi một yếu tố đủ mạnh để thúc đẩy giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 3.400 USD/ounce.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo với xác suất lên tới hơn 88% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Đây là một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho giá vàng./.