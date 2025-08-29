Sáng sớm ngày 29/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.268 VND/USD, giảm 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,34%, hiện ở mức 97,90.

Tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước hôm nay ở mức 25.268 VND/USD. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.055 VND/USD - 26.481 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.141 - 26.531 VND/USD, giảm 5 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.141 VND 26.531 VND Vietinbank 26.015 VND 26.531 VND BIDV 26.160 VND 26.520 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.963 VND - 30.906 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.937 VND 31.515 VND Vietinbank 29.920 VND 31.630 VND BIDV 30.218 VND 31.457 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.97 VND 183.95 VND Vietinbank 175.09 VND 184.79 VND BIDV 175.66 VND 183.42 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 29/8/2025 tăng 47 đồng chiều mua vào và tăng 107 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.685 - 26.755 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,90, giảm 0,34.

Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khi các nhà giao dịch gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, sau khi Chủ tịch Fed New York John Williams phát tín hiệu một động thái như vậy là có thể xảy ra.

Đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực từ chiến dịch của Tổng thống Donald Trump nhằm tác động nhiều hơn đến chính sách tiền tệ, trong bối cảnh ông tìm cách sa thải bà Lisa Cook, một trong các Thống đốc của Fed. Bà Cook hôm thứ Năm đã đệ đơn kiện, cho rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền bãi nhiệm bà.

Đồng USD giảm so với đồng Euro, ngay cả sau khi Thủ tướng Pháp hôm thứ Hai bất ngờ kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng tới. Đồng Euro tăng 0,43% lên 1,1688 USD. Đồng Bảng Anh cũng tăng 0,13% lên 1,3516 USD. So với Yên Nhật, đồng USD giảm 0,40% xuống 146,815 Yên.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất so với Nhân dân tệ ở thị trường ngoại hối quốc tế kể từ tháng 11, chốt phiên giảm 0,46% xuống 7,1190 Nhân dân tệ./.