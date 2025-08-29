Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (29/8) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 28/8 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Ngoài ra, mặt hàng dầu diesel tăng 452 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít; dầu mazut tăng 144 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.363 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay (29/8) được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 28/8.

Cụ thể, trong kỳ điều hành hôm nay 28/8, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá xăng. Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.771 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 271 đồng/lít, giá bán ra là 20.363 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 452 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.357 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.225 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg, ở mức 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%);405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ sau khi tăng trong phiên trước đó do chịu áp lực từ kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ sẽ hạ nhiệt khi mùa du lịch hè kết thúc, cùng với việc nguồn cung từ Nga sang Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba được khôi phục.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,66 USD/thùng, giảm 0,54% (tương đương giảm 0,37 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 63,78 USD/thùng, giảm 0,56% (tương đương giảm 0,36 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, trước đó, giá dầu đã tăng trong ngày thứ 4 nhờ số liệu chính thức cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 22/8, cao hơn dự báo giảm 1,9 triệu thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters.

Giới phân tích lưu ý rằng kỳ nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) cuối tuần này được xem là mốc đánh dấu sự kết thúc không chính thức của mùa lái xe tại Mỹ, đồng nghĩa nhu cầu xăng sẽ giảm dần./.