Sáng sớm ngày 28/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.273 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%, hiện ở mức 98,18.

Đồng USD giữ được mức tăng so với đồng EUR và Yên. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.060 VND/USD - 26.486 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.146 - 26.536 VND/USD, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.140 VND 26.536 VND Vietinbank 26.000 VND 26.536 VND BIDV 26.196 VND 26.536 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 30.889 VND - 30.889 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.859 VND 31.433 VND Vietinbank 29.699 VND 31.409 VND BIDV 30.232 VND 31.444 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.24 VND 183.18 VND Vietinbank 173.81 VND 183.51 VND BIDV 175.23 VND 182.78 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 28/8/2025 tăng 75 đồng chiều mua vào và tăng 80 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.638 - 26.648 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,18, giảm 0,04.

Đồng USD giữ được mức tăng so với đồng EUR và Yên trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, dù đã xóa bớt phần lớn đà mạnh đầu ngày, khi giới đầu tư tập trung vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ để tìm manh mối chính sách, trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn hiện hữu.

Đồng EUR chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/8, giảm 0,09% xuống còn 1,1631 USD. Đồng Bảng Anh tăng nhẹ 0,12% lên 1,3496 USD, trong khi đồng bạc xanh giảm 0,14% so với Franc Thụy Sĩ và đi ngang trước Yên Nhật ở mức 147,445 Yên./.