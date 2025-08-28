|Đồng USD giữ được mức tăng so với đồng EUR và Yên. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.060 VND/USD - 26.486 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.146 - 26.536 VND/USD, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.140 VND
|
26.536 VND
|
Vietinbank
|
26.000 VND
|
26.536 VND
|
BIDV
|
26.196 VND
|
26.536 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 30.889 VND - 30.889 VND.
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.859 VND
|
31.433 VND
|
Vietinbank
|
29.699 VND
|
31.409 VND
|
BIDV
|
30.232 VND
|
31.444 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
172.24 VND
|
183.18 VND
|
Vietinbank
|
173.81 VND
|
183.51 VND
|
BIDV
|
175.23 VND
|
182.78 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 28/8/2025 tăng 75 đồng chiều mua vào và tăng 80 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.638 - 26.648 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,18, giảm 0,04.
Đồng USD giữ được mức tăng so với đồng EUR và Yên trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, dù đã xóa bớt phần lớn đà mạnh đầu ngày, khi giới đầu tư tập trung vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ để tìm manh mối chính sách, trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn hiện hữu.
Đồng EUR chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/8, giảm 0,09% xuống còn 1,1631 USD. Đồng Bảng Anh tăng nhẹ 0,12% lên 1,3496 USD, trong khi đồng bạc xanh giảm 0,14% so với Franc Thụy Sĩ và đi ngang trước Yên Nhật ở mức 147,445 Yên./.