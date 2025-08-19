Sáng sớm ngày 19/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.245 VND/USD USD, giảm 4 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,28%, hiện ở mức 98,13.

Đồng USD hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.033 VND/USD - 26.457 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.080 - 26.470 VND/USD, tăng 20 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.080 VND 26.470 VND Vietinbank 25.940 VND 26.480 VND BIDV 26.110 VND 26.470 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 28.057 VND - 31.011 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.966 VND 31.546 VND Vietinbank 29.848 VND 31.558 VND BIDV 30.259 VND 31.497 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.01 VND 182.93 VND Vietinbank 173.71 VND 183.41 VND BIDV 175.08 VND 182.82 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 19/08/2025 tăng 33 đồng ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.517 - 26.587 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,13, tăng 0,28.

Đồng đô la Mỹ tăng vào ngày thứ Hai khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Giới đầu tư cũng dồn sự chú ý vào bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming, nhằm tìm kiếm tín hiệu mới về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Theo giới phân tích, ông Powell nhiều khả năng sẽ không đưa ra cam kết cứng rắn nào về chính sách tiền tệ trước khi có dữ liệu kinh tế tháng 8.

Trên thị trường tiền tệ, những kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa đã gây áp lực lên đồng USD. Đồng USD tăng 0,4% so với đồng yên lên 147,82 JPY, trong khi đồng euro giảm 0,3% xuống 1,1667 USD. Bảng Anh cũng suy yếu 0,35%, xuống mức 1,3504 USD./.