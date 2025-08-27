|Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.060 VND/USD - 26.550 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.140 - 26.530 VND/USD, tăng 50 VND so với phiên giao dịch trước.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.140 VND
|
26.530 VND
|
Vietinbank
|
26.005 VND
|
26.536 VND
|
BIDV
|
26.160 VND
|
26.520 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.943 VND - 30.885 VND
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.830 VND
|
31.402 VND
|
Vietinbank
|
29.859 VND
|
31.569 VND
|
BIDV
|
30.182 VND
|
31.416 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
172.21 VND
|
183.15 VND
|
Vietinbank
|
174.49 VND
|
184.19 VND
|
BIDV
|
174.96 VND
|
182.64 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 27/8/2025 không đổi ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,21, giảm 0,22.
Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook, làm dấy lên quan ngại về tính độc lập của ngân hàng Trung ương Mỹ.
Đồng euro tăng 0,22% so với đồng USD, lên mức 1,1647 USD; trong khi đồng Bảng Anh tăng 0,2% và đạt 1,3481 USD. So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm 0,27%, xuống còn 147,36 Yên; đồng thời mất 0,28% giá trị so với đồng Franc Thụy Sĩ, còn 0,8032.
Thông báo bất ngờ từ ông Trump khiến thị trường "chấn động", song phản ứng nhìn chung khá dè dặt, khi giới đầu tư bị giằng co giữa lo ngại về sự chính trị hóa chính sách tiền tệ và khả năng động thái này mang lại lợi ích cho thị trường./.