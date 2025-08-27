Sáng sớm ngày 27/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.273 VND/USD, giảm 18 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,22%, hiện ở mức 98,21.

Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.060 VND/USD - 26.550 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.140 - 26.530 VND/USD, tăng 50 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.140 VND 26.530 VND Vietinbank 26.005 VND 26.536 VND BIDV 26.160 VND 26.520 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.943 VND - 30.885 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.830 VND 31.402 VND Vietinbank 29.859 VND 31.569 VND BIDV 30.182 VND 31.416 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.21 VND 183.15 VND Vietinbank 174.49 VND 184.19 VND BIDV 174.96 VND 182.64 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 27/8/2025 không đổi ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,21, giảm 0,22.

Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook, làm dấy lên quan ngại về tính độc lập của ngân hàng Trung ương Mỹ.

Đồng euro tăng 0,22% so với đồng USD, lên mức 1,1647 USD; trong khi đồng Bảng Anh tăng 0,2% và đạt 1,3481 USD. So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm 0,27%, xuống còn 147,36 Yên; đồng thời mất 0,28% giá trị so với đồng Franc Thụy Sĩ, còn 0,8032.

Thông báo bất ngờ từ ông Trump khiến thị trường "chấn động", song phản ứng nhìn chung khá dè dặt, khi giới đầu tư bị giằng co giữa lo ngại về sự chính trị hóa chính sách tiền tệ và khả năng động thái này mang lại lợi ích cho thị trường./.