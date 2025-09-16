Ước chi ngân sách 25.000 nghìn tỷ đồng/năm để khám sức khoẻ định kỳ cho người dân

(TBTCO) - Để khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, ước tính ngân sách nhà nước phải chi một năm là 25.000 tỷ đồng. Đối với chính sách miễn viện phí, dự kiến Nhà nước phải chi khoảng trên 21.545 tỷ đồng.

Đây là thông tin Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm

Tại hội nghị sáng 16/9, trình bày chuyên đề 2 về những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết, Phó Thủ tướng đã làm rõ về các khoản kinh phí ước tính cho một số chính sách cụ thể thực hiện Nghị quyết 72 trong năm 2026. Đó là 3 nhóm chính sách về phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và miễn viện phí cơ bản cho người dân.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 72 nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, theo đó, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Tỉ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%. Tỉ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%. Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ như rượu, bia, thuốc lá và từ môi trường đất, nước, không khí...

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

100% trạm y tế cấp xã được đầu tư sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ.

Đến năm 2026, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khoẻ.

Để thực hiện các mục tiêu này, Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Một là, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực y tế. Trong đó: Thống nhất nhận thức, hành động. Lồng ghép và ưu tiên các chỉ tiêu về y tế trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chọn ngày Sức khoẻ thế giới 7/4 hằng năm là "Ngày Sức khỏe toàn dân" (ngày 7/4 là Ngày Sức khỏe thế giới).

Hai là, kịp thời hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền.

Ba là, nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó, ngân sách nhà nước bảo đảm các nhiệm vụ chi đáp ứng các yêu cầu cơ bản, thiết yếu và giữ vai trò chủ đạo. Ưu tiên bố trí và bảo đảm mức tăng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho y tế. Triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế.

Từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên. Ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn).

Năm là, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khoẻ.

Sáu là, đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế.

Tính lộ trình tăng thu bảo hiểm y tế để cân đối dần

Tiếp tục trình bày về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay, Kế hoạch hành động của Chính phủ đã xác định nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết; đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương cần ban hành ngay Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72 và Kế hoạch hành động của Chính phủ trong tháng 11/2025.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết 72 có rất nhiều nội dung cụ thể. Trong đó một nội dung được xã hội rất quan tâm là liệu nhà nước có đủ nguồn lực để thực hiện hay không?

Làm rõ vấn đề này tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay, để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề với các mức khác nhau (mức 100% và 70% so với lương), đối tượng khác nhau (nhân viên y tế làm việc tại một số cơ sở y tế công lập y tế cơ sở, y tế dự phòng tại một số vùng, miền khó khăn và một số lĩnh vực ưu tiên), dự kiến phải chi 4.335 tỷ đồng/năm, cao hơn chính sách hiện hành cho nhân viên y tế. Khoản này, theo Phó Thủ tướng, chúng ta cân đối được.

Về kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, với ước tính chi phí mỗi lần khám khoảng 300.000 đồng thì sẽ cần 30 nghìn tỷ đồng để khám cho 100 triệu người dân. Trong đó, chi phí khám định kỳ, khám sàng lọc cho 16 triệu người lao động do người sử dụng lao động phải chi trả, khoảng 4.800 tỷ đồng. Còn lại, ngân sách nhà nước phải chi 25.000 tỷ đồng.

Đối với chính sách miễn viện phí, theo Phó Thủ tướng, các nước rất thận trọng khi tính toán miễn viện phí và có nhiều cách làm khác nhau, có thể tính vào thuế hoặc bảo hiểm y tế. Theo số liệu của năm 2024, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 140.000 tỷ đồng, người bệnh tự chi trả khoảng 21.545 tỷ đồng.

Như vậy, để thực hiện từ năm 2026, Nhà nước phải chi tối đa 21.545 tỷ đồng/năm. Kết dư quỹ bảo hiểm y tế hiện khoảng 49 - 50 nghìn tỷ đồng, có thể chi được cho 2 năm đầu. Còn sau đó, sẽ phải tính lộ trình tăng thu bảo hiểm y tế để cân đối dần. Bộ Y tế, Chính phủ tính toán tương đối kỹ và thấy khả thi, có thể cân đối được trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho hay.