(TBTCO) - Ngày 16/9, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD - VCCI) tổ chức hội thảo với chủ đề “Tăng cường quản trị, bảo tồn tài nguyên nước vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu”.

Nước là mạch máu của nền kinh tế

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD cho hay, vào tháng 3/2025, nhân Ngày Nước Thế giới, Việt Nam tiếp tục khẳng định đẩy mạnh công tác bảo tồn và phục hồi sông ngòi, đặc biệt trước nguy cơ suy thoái, suy kiệt nguồn nước.

Ông Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HA

Nước là mạch máu của nền kinh tế, từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đến sinh hoạt và dịch vụ. Vì vậy, vai trò của doanh nghiệp trong bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ngày càng trở nên quan trọng.

Hiện nay, tổng nguồn nước mặt (dòng chảy) ở Việt Nam ước đạt 830 - 840 tỷ m³/năm, trong khi nước ngầm khoảng 47,5 - 63 tỷ m³/năm. Nhưng trên thực tế, chỉ khoảng 37% lượng nước sẵn có được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam; còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu dòng chảy xuyên biên giới, khoảng 75%.

"Quản trị tài nguyên nước là yêu cầu sống còn cho phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và ổn định xã hội. Vì thế, cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách, các tổ chức tài chính, đặc biệt là báo chí, để lan tỏa, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng cùng hành động..." - ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.

Doanh nghiệp chủ động đầu tư sản xuất sạch bền vững

Tại hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe phần chia sẻ cập nhật chính sách quốc gia về bảo vệ tài nguyên nước và định hướng hợp tác công - tư thúc đẩy bảo tồn, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả của lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); phương pháp tiếp cận cũng như triển khai và đánh giá hoạt động quản trị tài nguyên nước bền vững từ đại diện tổ chức WWF-Việt Nam; chia sẻ về thông lệ tốt trong xây dựng và thực hiện chiến lược nước toàn diện tại doanh nghiệp tiêu biểu - HEINEKEN Việt Nam.

Các chuyên gia môi trường tham luận về giải pháp bảo vệ nguồn nước, sản xuất sạch hơn. Ảnh: HA

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiên phong áp dụng các sáng kiến quản lý nước bền vững, cải tiến công nghệ tiết kiệm nước, tái sử dụng và tái tạo nước trong hoạt động sản xuất. Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu có thể kể đến như Nestlé Việt Nam - đơn vị đã công bố mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn trả lượng nước sạch cho cộng đồng và môi trường tương đương 100% lượng nước công ty sử dụng trong hoạt động sản xuất.

Giới thiệu về chiến lược nước toàn diện tại HEINEKEN Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng bộ phận Phát triển bền vững nhấn mạnh: “Tại HEINEKEN Việt Nam, bảo tồn nguồn nước và thiên nhiên là một trong những trọng tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thông qua nhiều sáng kiến bảo tồn nguồn nước và những nỗ lực tăng cường hợp tác đa bên, HEINEKEN Việt Nam đã hiện thực hóa tham vọng cân bằng nước sớm hơn 5 năm so với dự kiến tại lưu vực sông Tiền - khu vực đang đối mặt với nhiều áp lực về nước. Thành tựu này đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển bền vững Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.