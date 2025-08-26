Giá tiêu hôm nay (26/8) tăng mạnh 2.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 145.500 đồng/kg đến 148.00 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê quay đầu giảm mạnh do các nhà đầu cơ chốt lời sau đợt tăng 2 tuần qua.

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá tiêu tăng mạnh 2.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 145.500 đồng/kg đến 148.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 2.000 đồng/kg hiện ở mức 148.000 đồng/kg; Gia Lai tăng 2.000 đồng/kg hiện ở mức 145.500 đồng/kg; Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 2.000 đồng/kg hiện ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg hiện có giá 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay có tín hiệu tích cực khi tăng 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đã ổn định và vượt mốc 1 tỷ USD chỉ sau hơn nửa tháng. Đây là dấu hiệu lạc quan cho bà con nông dân và các doanh nghiệp, khẳng định vị thế quan trọng của hồ tiêu Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng mạnh so với ngày hôm qua ở mức 7.307 USD/tấn (tăng 2,44%); giá tiêu trắng Muntok cũng tăng mạnh đạt 10.155 USD/tấn (tăng 1,86%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định hiện ở mức 9.600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam bình ổn. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá cà phê quay đầu giảm mạnh sau đợt tăng 2 tuần qua

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 121.500 - 122.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.000 đồng/kg, giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mốc 121.800 đồng/kg; Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg hiện ở mức giá 121.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm mạnh 2.000 đồng/kg do các nhà đầu cơ chốt lời sau đợt tăng mạnh 2 tuần qua. Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn ổn định nhờ đa dạng sản phẩm và phân khúc giá, giúp mặt bằng giá được giữ ở mức cao.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 4.866 USD/tấn, tăng đến 2,27% (108 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,88% (130 USD/tấn), đạt 4.650 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,40% (1,55 US cent/pound) so với hôm qua, lên 392,20 US cent/pound, mức cao nhất 3,5 tháng. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,76% (6,65 US cent/pound), đạt 384,95 US cent/pound./.