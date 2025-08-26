Ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh là yếu tố quan trọng xây dựng hệ thống thuế hiện đại

(TBTCO) - Ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế là yếu tố quan trọng, góp phần xây dựng một hệ thống quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và công bằng - vì lợi ích chung của quốc gia.

Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp; hộ, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế đang hoạt động trên địa bàn cả nước về việc góp ý đối với dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Đại biểu tham gia hội thảo góp ý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) do Cục Thuế tổ chức. Ảnh: Phương Thảo

Cục Thuế cho biết, sau hơn 5 năm thực hiện, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật trong thu ngân sách nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới xuất hiện, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhiều chủ trương, định hướng mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy kinh tế phát triển. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế để đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.

Thư ngỏ của Cục Thuế cho biết, ngày 1/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 theo đó, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025.

Theo đó, Bộ Tài chính (Cục Thuế) đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật với mục tiêu cải cách toàn diện công tác quản lý thuế, đáp ứng tốt với yêu cầu thực tiễn và thể chế hóa các đường lối, chủ trương tại các nghị quyết của Trung ương: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, với các nội dung trọng tâm sau:

Đẩy mạnh việc hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thu thuế, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế với 3 trụ cột chính: Tạo thuận lợi cho người nộp thuế; nâng cao hiệu lực và trình độ quản lý thuế; thúc đẩy số hóa quy trình quản lý thuế.

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) hướng đến đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình theo hướng tạo lập “một cửa sổ” tập trung, duy nhất, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan với cơ quan thuế trong việc chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông để thực hiện pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Khắc phục các bất cập của Luật Quản lý thuế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan; hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các mô hình kinh tế mới, kinh doanh dựa trên công nghệ và nền tảng số, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau khi xóa bỏ hình thức khoán thuế, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Thư ngỏ của Cục Thuế cũng cho biết, ngày 15/8/2025, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12624/BTC-CT gửi xin ý kiến rộng rãi về nội dung dự thảo Luật. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế cả nước tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Cục Thuế cho rằng, các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế chính là yếu tố quan trọng, góp phần xây dựng một hệ thống quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và công bằng - vì lợi ích chung của quốc gia, của cộng đồng doanh nghiệp, và của mỗi người dân./.