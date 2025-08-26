Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ tuần từ 18/8 - 22/8 ghi nhận lợi suất tăng ở toàn bộ kỳ hạn, trong bối cảnh hoạt động đầu tư công được đẩy nhanh và nhu cầu huy động vốn cải thiện.

Theo báo cáo thị trường tuần từ 18/8 - 22/8 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp tiếp tục ghi nhận diễn biến trầm lắng khi tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu đồng loạt giảm tuần thứ tư liên tiếp. Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong tuần đã tổ chức gọi thầu tổng cộng 12.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tuy nhiên, kết quả chỉ đạt tỷ lệ đặt thầu 42,3% và trúng thầu 26%.

Trong các kỳ hạn được chào thầu, trái phiếu kỳ hạn 10 năm ghi nhận kết quả khả quan nhất với tỷ lệ trúng thầu đạt 40%, đồng thời lãi suất trúng thầu tăng 8 điểm cơ bản so với tuần trước lên mức 3,45%/năm. Ngược lại, kỳ hạn 15 năm và 30 năm chỉ ghi nhận tỷ lệ trúng thầu lần lượt 3,5% và 4%, trong khi kỳ hạn 5 năm hoàn toàn không có giao dịch thành công.

Tính đến ngày 21/8, lũy kế khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ từ đầu năm đạt khoảng 238.300 tỷ đồng, tương đương 47,7% kế hoạch huy động cả năm 2025. Trong đó, kỳ hạn 10 năm tiếp tục là điểm sáng khi hoàn thành 86,5% kế hoạch, trong khi kỳ hạn 5 năm mới đạt 24,8%. Các kỳ hạn còn lại gần như chưa đạt được tỷ trọng đáng kể.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường sơ cấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục trầm lắng trong ngắn hạn, trước khi bước vào một giai đoạn sôi động hơn vào quý IV. Nhu cầu vốn cũng được dự báo sẽ tăng mạnh khi tiến độ giải ngân đầu tư công trong 2 tháng gần đây có dấu hiệu tăng tốc và nhiều khả năng sẽ bứt phá mạnh vào cuối năm.

Cũng trong tuần qua, thanh khoản trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 96.000 tỷ đồng, giảm 2,8% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright gần như đi ngang với giá trị đạt 71.700 tỷ đồng (tăng 0,8% so với tuần trước), trong khi giao dịch repo sụt giảm 12%, xuống mức 24.400 tỷ đồng. Điểm tích cực là nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng 131 tỷ đồng, sau khi bán ròng 238 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng tăng ở tất cả các kỳ hạn. Kết tuần, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 2,69%, kỳ hạn 2 năm và 3 năm cùng tăng 5 điểm cơ bản, lên lần lượt 2,74% và 2,79%. Đáng chú ý, kỳ hạn 5 năm và 10 năm ghi nhận mức tăng mạnh nhất, cùng tăng 11 điểm cơ bản, đưa lợi suất lên mức tương ứng 3,08% và 3,67%./.