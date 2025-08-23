Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn về hóa đơn điện tử cho 1.300 doanh nghiệp

(TBTCO) - Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung mới của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 70/2025/NĐ-CP về hóa đơn điện tử cho hơn 1.300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh đại diện doanh nghiệp tham gia hội nghị. Ảnh: Trung Dương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thuận cho biết, mục tiêu chính của hội nghị là đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ và đồng hành cùng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong nắm bắt các điểm mới sửa đổi, bổ sung của pháp luật thuế. Từ đó, hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế trong việc tuân thủ.

Tại hội nghị, doanh nghiệp cũng được nghe Phó Tổng thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam Lê Thị Duyên Hải giới thiệu các nội dung mới của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, Thông tư số 69/2025/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh phổ biến chính sách mới, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ những thắc mắc liên quan đến quy định về chính sách thuế và được giảng viên hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Các câu hỏi doanh nghiệp nêu tại hội nghị tập trung chủ yếu liên quan đến việc kê khai, khấu trừ, miễn giảm, hoàn thuế giá trị gia tăng; các vướng mắc, lưu ý trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử,… Tất cả các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, doanh nghiệp, người nộp thuế được đại diện Thuế tỉnh Thái Nguyên, Hội tư vấn Thuế Việt Nam giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Hội nghị đã giúp các doanh nghiệp nắm bắt được những nội dung cốt lõi, điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định quy định về hóa đơn điện tử hiện hành; hướng dẫn xử lý nghiệp vụ trực tiếp trên phần mềm, quản lý hóa đơn hiệu quả và cập nhật kịp thời các quy định, văn bản liên quan đến công tác thuế hiện hành, qua đó hiểu và thực hiện tốt các chính sách pháp luật thuế./.