Hải quan tối ưu hóa quy trình, nghiệp vụ và tự động hóa với trợ lý AI

|Hải quan huy động nhân lực hỏa tốc hoàn thiện đề án thông quan tập trung
Theo Cục Hải quan, trước yêu cầu ngày càng cao về tốc độ xử lý, tính chính xác và hiệu quả công vụ, việc tự động hóa quy trình và áp dụng trợ lý AI cá nhân trong công tác hành chính, nghiệp vụ hải quan được xác định là hướng đi tất yếu để xây dựng nền hành chính thông minh, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.
|Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: CHQ
Chính vì vậy, Cục Hải quan tổ chức chương trình bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, công chức nắm vững kiến thức về tự động hóa quy trình, thực hành các công cụ tối ưu hóa nghiệp vụ, đồng thời ứng dụng trợ lý AI cá nhân vào công việc hằng ngày nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và giảm thiểu sai sót./.
|Lớp học diễn ra trong 3 ngày (từ 30/10/2025 đến 01/11/2025), với các chuyên đề chuyên sâu về tối ưu hóa quy trình, quản trị công việc bằng công nghệ số và thực hành ứng dụng AI cá nhân trong hành chính công vụ.