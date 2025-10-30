Hải quan tối ưu hóa quy trình, nghiệp vụ và tự động hóa với trợ lý AI

(TBTCO) - Ngày 30/10/2025, Cục Hải quan đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng “Tối ưu hóa quy trình, nghiệp vụ và tự động hóa với trợ lý AI cá nhân”, với sự tham dự của Lãnh đạo Cục, các chuyên gia, giảng viên và đông đảo công chức, viên chức đến từ các đơn vị trong toàn ngành.

Theo Cục Hải quan, trước yêu cầu ngày càng cao về tốc độ xử lý, tính chính xác và hiệu quả công vụ, việc tự động hóa quy trình và áp dụng trợ lý AI cá nhân trong công tác hành chính, nghiệp vụ hải quan được xác định là hướng đi tất yếu để xây dựng nền hành chính thông minh, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: CHQ

Chính vì vậy, Cục Hải quan tổ chức chương trình bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, công chức nắm vững kiến thức về tự động hóa quy trình, thực hành các công cụ tối ưu hóa nghiệp vụ, đồng thời ứng dụng trợ lý AI cá nhân vào công việc hằng ngày nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và giảm thiểu sai sót./.