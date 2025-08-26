Ngày 26/8: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (26/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, giá các mặt hàng gạo trong nước bình ổn, lúa tươi có xu hướng giảm, riêng một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều giảm mạnh.

Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay đảo chiều giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay giảm 250 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 giảm 300 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 5451 (tươi) hôm nay dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, lúa cuối đồng, nông dân chủ yếu bán lúa Thu Đông, giao dịch mua bán mới vắng. Tại An Giang, nông dân chào bán nhiều, thương lái mua ít, giá có xu hướng giảm. Tại Cà Mau, nhu cầu mua mới ít, giá lúa ST vững, các loại khác giá ít biến động.

Tại Đồng Tháp, lúa Thu Đông vắng người mua, chủ yếu giá nông dân chào bán. Tại Tây Ninh (Long An cũ), lúa Hè Thu lượng còn rất ít, giao dịch mua bán mới vắng, giá bình ổn. Tại Cần Thơ, nông dân chào bán mới lai rai, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 399 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 368 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 339 USD/tấn./.